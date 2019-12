Die Wirtschaft kann Trump 2020 retten

Handel an der New Yorker Börse. Trotz des Handelsscharmützels mit China brummt die US-Konjunktur.

Präsident Donald Trump. Für einen Teil der US-Bürger sind diese Worte zum Oxymoron, also eindeutigen Widerspruch, geworden. 2019 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem zum vierten Mal in den Vereinigten Staaten gegen einen amtierenden Präsidenten ein „Impeachment“ eingeleitet wurde.

Was bedeutet: Der mächtigste Mann der Welt soll abgesetzt werden, weil ihn die Opposition für amtsuntauglich ansieht. Der Begriff „Präsident“ hat deshalb für Millionen Amerikaner, die Trump kritisch sehen, seinen Wert und seine Legitimation verloren. Das ist im Kongress festgeschrieben worden – obwohl es die entscheidende Abstimmung im Senat erst Anfang 2020 geben wird. Dennoch ist das „Impeachment“ der Höhepunkt in einem erneut turbulenten Amtsjahr des Donald Trump. Und für den Präsidenten ein negatives Etikett, das er bis zum Lebensende nicht ablegen wird und das in keinem historischen Rückblick fehlen wird.

Das Amtsenthebungsverfahren und die diesem zugrundeliegende „Ukraine-Affäre“ – die Bitte Trumps an Kiew um einen „Gefallen“ und die Untersuchung seines Rivalen Joe Biden – haben andere wesentliche vom Präsidenten gesetzte Akzente überschattet oder ganz in den Hintergrund gedrängt. Da ist zunächst einmal die Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent – die niedrigste in 50 Jahren und fast einer Vollbeschäftigung gleichkommend. Trotz der Handelsscharmützel mit China, die zum Jahresende abflauten, brummt die US-Konjunktur – und gibt damit Trump einen wertvollen Trumpf im Wahljahr, zusammen mit dem gerade überarbeiteten nordamerikanischen Handelsabkommen. Schließlich sagte schon Bill Clinton auf die wichtigste Frage nach dem besten Wiederwahl-Argument: „It’s the economy, stupid!“ – „Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!“ In der Hitparade von Trumps Errungenschaften ist die Beschäftigungslage drei Jahre nach Amtsantritt eindeutig der Spitzenreiter. Andere Entwicklungen, für die sich Trump an seinen täglichen Twitter-Eruptionen gut ablesbar selbst lobt, sind vor allem für seine konservative Kernwählerschaft relevant – aber insgesamt politisch höchst umstritten. Dazu zählt unter anderem der Baubeginn einer verstärkten Grenzbefestigung im Süden der USA – was Trump in seiner gewohnt provokanten Sprache so begründete: „Demokraten wollen offene Grenzen, was massive Kriminalität bedeutet.“

Negative Schlagzeilen machte im Zusammenhang mit der Migrationsdebatte auch die teilweise Trennung von Familien mit der separaten Unterbringung von Kindern – was die Trump-Regierung mit Sicherheitserwägungen begründete. Und dann das weite Feld der Außenpolitik. Der Iran fühlt sich, sehr zum Unwohlsein der Europäer, nun überhaupt nicht mehr an das von Trump aufgekündigte Atom-Abkommen gebunden und setzte seine nuklearen Ambitionen fort. Völlig unklar ist, wie der Anti-Militarist im Weißen Haus hier 2020 gegensteuern will. Das gilt auch für Nordkorea und das stark abgekühlte Verhältnis des US-Präsidenten zu seinem Brieffreund Kim Jong Un. Nach zwei Gipfeln ist die Euphorie, die Trump mit Blick auf eine Denuklearisierung der Diktatur verbreitet hatte, völlig verflogen und mit neuen Raketentests Kims die ernüchternde Realität zurückgekehrt.

Mit dem Totalabzug der US-Truppen aus Syrien hat Trump – auf seine kriegsmüde Kernwählerschaft schielend – zudem dem Iran und Russland das Tor zu erweiterten Einflussnahmen in der Golf-Region weit geöffnet. Doch der Präsident scheint zuletzt viele Entscheidungen der Prämisse unterzuordnen: Was nutzt mir im November 2020 in den Wahlkabinen? Das gilt auch für die Bühne der Nato, wo Trump seine Störenfried-Rolle auch in den letzten zwölf Monaten erfolgreich fortgesetzt hat. Zumindest bei einigen Mitgliedsländern scheint die beständige Klage des US-Präsidenten über zu niedrige Verteidigungsausgaben allerdings Früchte zu tragen. Dennoch bleibt unter Trump – obwohl er zuletzt das Bündnis gegen die „Hirntot“-Aussage seines französischen Amtskollegen Emmanuel Macron verteidigt hat – stets der Unsicherheitsfaktor, was die transatlantische Allianz und den Willen zur Beistandspflicht im Ernstfall angeht.

Doch keine Frage: Im Wahljahr 2020 wird die Außenpolitik bei Trump nur auf dem Rücksitz mitfahren. Der „große Hass wegen Donald Trumps Erfolgen“, so formulierte es jetzt die „New York Post“, treibe die Demokraten, ihre „Impeachment“-Aktivitäten und alle von ihnen zu erwartenden Blockade-Aktionen mit Blick auf politische Initiativen des Präsidenten an. Ob diese Kriegserklärung am Ende für eine Machtübernahme reicht? Vieles wird am Ende, da sind sich die politischen Beobachter fast einig, von der Konjunktur-Entwicklung in den nächsten zehn Monaten abhängen. Und von der Frage, ob es die Demokraten schaffen, sich auf einen populären und überzeugenden Präsidentschaftskandidaten zu einigen.