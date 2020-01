Braunschweig. Zwischen Harz und Heide waren 29.707 Menschen arbeitslos. Die Quote betrug 4,9 Prozent.

Zahl der Arbeitslosen in unserer Region im Dezember gesunken

In unserer Region hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter entspannt. Die Arbeitslosenquote sank von 5,1 Prozent im Dezember 2018 auf nun 4,9 Prozent. 29.707 Menschen waren zwischen Harz und Heide arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum November stieg die Arbeitslosenquote jedoch leicht um 0,1 Prozentpunkte. Die Arbeitsagenturen in unserer Region führen diese Entwicklung auf die stabile Konjunktur und den bisher milden Winter zurück.

Auch im Bundesgebiet und in Niedersachsen war der Arbeitsmarkt im zurückliegenden Monat stabil. Bundesweit waren knapp 2,23 Millionen Menschen arbeitslos. Die Quote betrug 4,6 Prozent, nach 4,5 Prozent im Dezember 2018 und 4,5 Prozent im November. Niedersachsen meldete für den Dezember 212.378 arbeitslose Menschen. Die Quote lag bei 4,9 Prozent. Im Dezember 2018 betrug sie glatte 5 Prozent, im November 4,8 Prozent.

Anstieg der Arbeitslosenquote im Dezember fällt flacher aus

Nach Auskunft der Arbeitsagenturen Braunschweig-Goslar, die auch Salzgitter und Wolfenbüttel betreut, und Helmstedt, die auch für Wolfsburg und Gifhorn zuständig ist, verringerte sich der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Dezember im Vergleich zu den Vorjahren auffallend. Das liege an der milden Witterung, aber auch an der nach wie vor guten Konjunktur, sagte ein Sprecher der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar.

Eine Sprecherin der Arbeitsagentur Helmstedt sagte unserer Zeitung, dass viele Betriebe bestrebt seien, Mitarbeiter in Außenberufen zu halten – aus Sorge, sie könnten bei einer witterungsbedingten Entlassung zu einem anderen Arbeitgeber wechseln.

Mit Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im zurückliegenden Jahr äußerten sich Gerald Witt, Chef der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar, und Ulf Steinmann, Leiter der Arbeitsagentur Helmstedt, zufrieden. In beiden Agenturbezirken sei die Arbeitslosigkeit 2019 auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Zugleich sei die Zahl der beschäftigten Menschen gestiegen.

Steinmann erwartet zwar, dass die Zahl der Arbeitslosen im Januar steigen wird – das sei aber kein Negativtrend. „Wir gehen davon aus, dass der Arbeitsmarkt auch 2020 stabil bleiben wird. Eine Rezession sehen wir nicht“, sagte Steinmann. Er erwarte einen geringen Anstieg der Beschäftigtenzahlen und ein leichtes Absinken der Arbeitslosenzahlen.

Fachkräftemangel bremst Aufbau von Stellen

Das entspricht der Prognose seines Kollegen Witt. Der Chef der Agentur Braunschweig-Goslar befürchtet allerdings, dass der Fachkräftemangel den Aufbau von Arbeitsplätzen bremsen könnte. Und er erwartet, dass die Zahl schwer vermittelbarer Arbeitsloser steigen wird. Witt verwies auf das Teilhabechancengesetz, dass seit einem Jahr Zuschüsse und Schulungsmaßnahmen für Arbeitgeber ermögliche, wenn diese Langzeitarbeitslose beschäftigten. Wirtschaft