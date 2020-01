Experten: CO2-Ausstoß 2019 stark gesunken

Berlin. Weniger Kohlestrom und dafür mehr Windkraft: Die Energiewende hat den Treibhausgas-Ausstoß in Deutschland Experten zufolge im vergangenen Jahr stärker gedrückt als erwartet. Im Vergleich zu 1990 seien die CO2-Emissionen um etwa 35 Prozent gesunken, heißt es in einer Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende, die der dpa vorliegt. Damit sei das eigentlich schon abgeschriebene 40-Prozent-Ziel für das laufende Jahr überraschend wieder "in greifbarere Nähe". Im Gegensatz zum Energiesektor seien die CO2-Emissionen im Verkehr gestiegen - auch wegen des SUV-Trends.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder