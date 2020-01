Neue EU-Regeln sollen Online-Käufer besser schützen

Brüssel. Mehr Durchblick beim Online-Kauf, weniger Schmu mit angeblichen Rabatten und Internet-Rankings: In der Europäischen Union sind heute neue Verbraucherschutzregeln in Kraft getreten, die binnen zwei Jahren in Deutschland und den anderen EU-Staaten umgesetzt werden sollen. Bei ernsten Verstößen drohen Händlern Strafen von mindestens vier Prozent ihres Jahresumsatzes. Bei Online-Suchen muss künftig zum Beispiel erkennbar sein, ob ein Verkäufer für eine gute Platzierung in der Ergebnisliste gezahlt hat. Von Unternehmen bestellte lobende Produktkritiken werden verboten.

