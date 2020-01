Brüssel. Das Ringen um eine stärkere Besteuerung von Internetriesen wie Google oder Facebook beschäftigt heute die EU-Wirtschaft- und Finanzminister. In Brüssel ziehen sie Zwischenbilanz zur Arbeit in der Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit an einer internationalen Digitalsteuer. Weiteres Thema des Ministerrats ist der sogenannte Green Deal, mit dem die Europäische Union bis 2050 "klimaneutral" gemacht werden soll.

