VW schafft kostenloses Laden von E-Autos ab

Bisher konnten VW-Mitarbeiter ihre Elektro-Autos an den öffentlichen Ladepunkten entlang der Mitarbeiter-Parkplätze an den Werken kostenlos laden. Dieses Angebot endet am Montag, 3. Februar. Wie VW ankündigte, muss dann der Ladestrom bezahlt werden. Für die Anmeldung und Abrechnung sei eine...