VW-Betriebsrat fordert Staatshilfe für Umbau zur E-Mobilität

. Wie kein anderer der klassischen Autobauer setzt VW auf den Ausbau der Elektro-Mobilität. Allerdings müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt werden, damit die Strategie aufgeht. Das betonten VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und seine Stellvertreterin Daniela Cavallo am Freitag in Wolfsburg. Ihre Stichworte lauten: staatliche Unterstützung, Qualifizierung der Mitarbeiter und Beschäftigungssicherung sowie Aufbau der eigenen Software-Kompetenz.

Mit der Entwicklung von Elektro-Fahrzeugen und Investitionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur leiste VW einen großen Beitrag, um die strenger werdenden CO2-Vorgaben zu erfüllen, sagte Osterloh. Allerdings gebe es bei den Kunden noch große Vorbehalte gegenüber der E-Mobilität. Das größte Hindernis seien fehlende Ladesäulen.

Die Industrie dürfe bei dem Umbau zur E-Mobilität nicht allein gelassen werden, forderte Osterloh. Er sprach sich für Kaufanreize für E-Autos aus und für eine staatliche Unterstützung bei der Qualifizierung von Mitarbeitern.

Wenn die Hindernisse für die Elektro-Mobilität beseitigt würden, sei VW durch sein Angebot an Elektro-Fahrzeugen in der Lage, drohende Strafzahlungen für das Überschreiten der CO2-Grenzwerte zu vermeiden.

Der Betriebsratschef verdeutlichte, dass diese Hindernisse nicht nur außerhalb von VW zu finden sind. Als Beispiel nannte er die Fahrzeug-Software. Osterloh und Cavallo unterstrichen, dass VW das Tempo beim Aufbau einer eigenen Software-Kompetenz erhöhen müsse. Der Eigenentwicklungsanteil zwischen 2 und 8 Prozent sei zu gering. Die konzernweite Bündelung der Software-Kompetenz in der Gesellschaft Car-Software.Org sei zwar richtig, allerdings müsse sie gut vorbereitet und organisiert sein, um die Bereitschaft der Mitarbeiter für einen Wechsel zu erhöhen. Nach Angaben Osterlohs muss VW bessere Einkommen und Arbeitsbedingungen bieten, um die besten Fachkräfte zu gewinnen. „Der Haustarif reicht da nicht.“

Cavallo wies auf die Notwendigkeit einer eigenen Batteriezell-Fertigung von Volkswagen hin. Nur so lasse sich die Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern verhindern. Cavallo sagte, dass der Betriebsrat neben der geplanten Zellfertigung in Salzgitter den Bau einer Batteriefertigung in Emden fordere. Das Werk soll neben Zwickau ebenfalls E-Autos bauen.

Mit Blick auf die im Frühjahr beginnende Tarifrunde bei VW sagte Cavallo, dass die Erwartung der Mitarbeiter groß sei, am jüngsten Erfolg von VW beteiligt zu werden. Parallel dazu werde derzeit über weitergehende Forderungen beraten. Dazu gehörten zum Beispiel Zusatzleistungen für Mitglieder der IG Metall.