Design, das Unfälle verhindern soll

Christian Felsch von Wild mit einem Flugzeug-Modell in seinem Büro in Lehndorf.

Wie muss ein Notschalter aussehen und funktionieren, mit dem sich eine Maschine stoppen lässt? Wie ein Fußschalter, mit dem ein Arzt bei einer Augen-Operation das Mikroskop steuert? Wie das Cockpit eines Kleinflugzeugs? Die Braunschweiger Gestaltungsdienstleister „Ardey : Felsch“ haben sich auf solche Mensch-Maschine-Schnittstellen spezialisiert. Ihr Schwerpunkt ist dabei die Ergonomie, wie Christian Felsch von Wild erklärt, einer von drei Partnern der Bürogemeinschaft. Die ergonomische Gestaltung von Flugzeugen bieten laut dem Designer, der gleichzeitig ausgebildeter Ingenieur ist, bundesweit nur eine Handvoll Büros an.

Denn der Markt ist klein. „In Deutschland werden etwa 100 Flugzeuge pro Jahr gebaut“, berichtet Felsch von Wild. Sein Design-Verständnis geht dabei nicht in erster Linie vom Produkt aus, sondern von dessen Nutzung. „Daraus folgt die Form, zum Beispiel der Aufbau eines Cockpits: Wie muss der Sitz oder ein Pedal gestaltet sein, wo gehören die Griffe zum Ein- und Aussteigen hin?“ Die Mensch-Maschine-Schnittstellen müssen intuitiv und in kritischen Situationen sicher bedienbar sein. „Zurzeit wird alles versucht, auf einen Touchscreen zu bringen, aber die US-Marine zum Beispiel stellt schon wieder um auf Schalter, weil so viele Unfälle passieren.“

Mit Medizintechnik lässt sich mehr Geld verdienen

Sein Rezept dagegen: „Um etwas ohne Interpretation bedienen zu können, versuchen wir, ein Abbild der Realität zu schaffen.“ Einen Schalter etwa, mit dem sich für Start oder Landung eines Flugzeugs die Landeklappen aus der Tragfläche klappen lassen, gestaltete Felsch von Wild wie eine Miniatur der Klappen.

Mehr Konkurrenten als bei Kunden aus Luft- und Raumfahrt haben die Braunschweiger in der Medizintechnik – wo sich laut dem 53-Jährigen mehr Geld verdienen lässt. Auch hier würden Schaltgeräte stark intuitiv genutzt, zum Beispiel um den Zahnarzt-Stuhl in die richtige Position zu bringen. „Mit einem Fuß-Schalter für eine Augen-OP darf kein Fehler passieren“, stellt der Designer klar. Ebenso wenig beim Umgang mit sogenannten Perfusoren, die Ardey Felsch entwickelten. Diese Spritzpumpen müssten bei einer Krebstherapie kontinuierlich ein ganz leicht dosiertes Medikament abgeben. Bei ihrer Arbeit müssen die Gestalter daher zahlreiche Normen beachten. Manchmal sollen sie auch „aufräumen“, etwa wenn reine Ingenieure – die weniger auf die Gestaltung achten – einen Schalter so konstruiert haben, dass die Hand beim Benutzen mit einer Platte kollidiert.

Neben Design bieten die Braunschweiger auch Modellbau an, beispielsweise von Flugzeug-Miniaturen für das Niedersächsische Forschungszentrum für Luftfahrt am Forschungsflughafen Braunschweig. Dort haben Ardey Felsch ihre Werkstatt, wo sie auch ihre Prototypen bauen. Die übrige Gestaltungsarbeit passiert am Computer.

Kabinen-Design für Business-Jets, mit denen Scheichs fliegen

Die Serienproduktion der Entwicklungen übernehmen dann ihre Kunden, die aus Industrie und Wissenschaft stammen. Viele sitzen am Forschungsflughafen, andere in Italien, Holland oder der Ukraine. Für Lufthansa Technik gestalteten die Braunschweiger auch schon Kabinen von Business-Jets, mit denen Scheichs fliegen, etwa die Sitzgruppenanordnung oder deren Material. Auch in Simulatoren stecken ihre Entwürfe.

Für größere Projekte arbeiten Ardey Felsch mit anderen Spezialisten zusammen, etwa vom Forschungsflughafen. Gestartet haben Felsch von Wild und Götz Ardey ihr Unternehmen vor 20 Jahren als Ausgründung des Instituts für Flugführung der Technischen Universität Braunschweig. „Wir gehörten zu den Ersten, die den Braunschweiger Flughafen besiedelten“, erzählt Felsch von Wild. Der Umsatz der drei Partner – inzwischen zählt auch Thies Krüger dazu – schwanke heute zwischen 20.000 und 100.000 Euro pro Mann und Jahr. Als Gewinn bleibe der Großteil davon, die Ausgaben seien mit vor allem Büroarbeitsplätzen überschaubar.

Wie auch Krüger lehrt Felsch von Wild zudem an Hochschulen: der Ostfalia und an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Der 53-Jährige findet, Designer hätten auch eine Verantwortung für Nachhaltigkeit. Die Technik solle zum Beispiel so gebaut sein, dass sich kleine Teile austauschen lassen. „Und bei den Materialien sollte auf die Entsorgung geachtet werden.“