Neue Jobs für Kreative dank Digitalisierung

Heute schon an die Spielen für morgen arbeiten. Die Gaming-Industrie sucht spezialisierte Teamspieler.

Jeder zweite Arbeitsplatz wird sich in den nächsten Jahren drastisch ändern. Diesen Trend nennt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für den deutschen Arbeitsmarkt. Bei knapp 20 Prozent der deutschen Jobs bestehe ein sehr hohes Risiko der Automatisierung, bei 30 Prozent werde sich die Struktur durch die Digitalisierung zumindest massiv verändern. Trotzdem gaben deutsche Schüler bei der Pisa-Studie 2018 vor allem klassische Traumberufe an, wie etwa Ärztin, Lehrerin oder Profifußballer. Nicht alle teilen die drastische Einschätzung der OECD. „Man kann davon ausgehen, dass in der Zukunft nur sehr wenige Berufe komplett ersetzbar sein können. Aber es wird mehr oder weniger Tätigkeiten innerhalb eines Berufes geben, die von Computern ausgeführt werden können“ erklärt Ulf Steinmann, Leiter der Bundesagentur für Arbeit Helmstedt.

Übersichtlicher ist die Arbeitswelt in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht geworden. Neben knapp 3000 neuen Studienplätzen sprossen auch neue Berufsbilder in den vergangenen Jahren aus dem Boden – etwa in der Gaming-Industrie.

Die Agentur für Arbeit bietet in ihrem Berufsinformationszentrum mithilfe von Tests und Beratungen einen Überblick an und hilft jungen Erwachsenen, einen zukunftssicheren Job zu wählen. „Je höher generell die Qualifikation, desto niedriger die Ersetzbarkeit eines Berufes. Der Spezialist ist also weniger bedroht als der angelernte Helfer“, erklärt Steinmann von der Bundesagentur für Arbeit.

Auch die Wissenschaft befasst sich mit der Frage, welche Qualitäten auf dem Arbeitsmarkt immer begehrter sein werden. OECD-Forscherin Tracey Burns, Autorin der Studie „Trends Shaping Education“, schätzt in einem Gespräch etwa Fähigkeiten wie kreatives Problemlösen, das Verhandeln von Konflikten und das Arbeiten in gemischten Teams als besonders zukunftsträchtig ein.

Schon heute wollen viele Arbeitgeber solche Qualitäten – etwa in der Spiele-Industrie. „Die Gaming-Branche sucht hoch spezialisierte Arbeitnehmer, die in großen Teams voller verschiedener Nationalitäten und Disziplinen arbeiten können“, erklärt etwa Peter Meyenburg von InnoGames, dem zweitgrößten Studio Deutschlands.

In dieser Industrie, die laut Meyenburg höhere Umsätze erziele als die Musik- und Filmbranche zusammen, haben sich in den letzten Jahren viele neue Berufe entwickelt.

„Das Spannende an der Spielebranche ist, dass es viele ganz unterschiedliche Disziplinen braucht, um ein Spiel zu entwickeln. Das heißt, das „eine“ Berufsfeld gibt es nicht“, berichtet auch Maike Steinweller, Pressesprecherin beim Gaming Studio Wooga.

Und das ermöglicht wiederum eine große Vielfalt in den Berufsbildern. „Die Bandbreite reicht etwa vom Game Designer zum Art Director, den Programmierer, Sound und Grafik Designer, Marketing- bis Narrative Designer“, gibt Stefan Böhne von Ubisoft Blue Byte Germany, dem größten Studio Deutschlands, einen Einblick.

Für viele sind diese Berufsbilder noch schwer greifbar, anders als tradierte Rollen wie etwa Lehrer oder Arzt. Betrachtet man die Branche genauer, wird allerdings schnell sichtbar, dass jede dieser Rollen eine spezifische Funktion in dem Entwicklungsprozess erfüllt und ein klar umrissenes Aufgabengebiet verfolgt.

So entwickelt der Game-Designer etwa das Konzept, die Regeln und Strukturen eines Spiels. Auch die Inszenierung liegt meist in dessen Hand. Dafür braucht es eine Vielzahl an Fähigkeiten. „Im Game Design sind etwa vor allem Kreativität, analytisches Denken und mathematisches Verständnis gefragt“, erklärt Meyenburg von InnoGames.

Der Narrative Designer hingegen ist dafür verantwortlich, dass die Geschichte des Spiels einen spannenden Handlungsbogen und glaubwürdige Charaktere hat, die sich über die Geschichte hinweg konsequent verhalten. Der Narrative Designer ist auch dafür verantwortlich, dass sich die Dialoge in Spielen nicht hölzern anhören. Im Prozess der Entwicklung arbeitet er eng mit der Design- und Audioabteilung zusammen.

Die Gehaltsaussichten unterscheiden sich dabei ganz nach Aufgabengebiet und Arbeitgeber. So verdient ein Game Designer im Schnitt 35.248 Euro im Jahr, ein User Experience Director satte 46.617 Euro im Jahr und der Narrative Designer durchschnittlich etwa 32.544 Euro laut Gehaltsvergleichen im Internet. Viele Arbeitgeber locken zudem mit flexiblen Arbeitszeiten und Kinderbetreuung.

Der Ausbildungsweg zu vielen dieser Berufe hat sich in den vergangenen Jahren spezialisiert und wird nun zunehmend als valide Karriereoption betrachtet. „Da das aber nicht immer so war, muss hier nach wie vor daran gearbeitet werden – das geschieht nicht zuletzt durch die verschiedenen Studien-Angebote“, erklärt Stefan Böhne von Ubisoft.

Auch Maike Steinweller kennt diese Unsicherheiten gegenüber der Gaming-Branche: „Viele Jobprofile innerhalb der Games-Branche sind noch sehr jung und viele Jahre kamen vor allem Quereinsteiger zu einem Job in der Spieleentwicklung. Das ändert sich nun“, sagt sie. In Niedersachsen kann man etwa an der Hochschule Hannover Game Design studieren.

Dennoch bietet die Gaming-Branche nicht dieselbe Stabilität wie etwa ein BWL-Studium. „Kaum jemand wird hier jahrelang an demselben Thema, mit denselben Tools und Kollegen arbeiten“, gibt auch Stefan Böhne von Ubisoft Blue Byte zu bedenken. „Leute, die mit Sicherheit wissen wollen, was oder wie sie in zehn Jahren noch arbeiten, für die wäre eine andere Branche sicher die bessere Wahl“, stellt er fest.

Auch OECD-Expertin Tracey Burns ist sich sicher, dass der Arbeitsmarkt im Ganzen dynamischer werden wird. „Man kann heute nicht mehr davon ausgehen, ein Leben lang nur einen Job zu machen“, sagt sie.

Am Ende bleibt der wichtigste Grundsatz also doch ein altbewährter: Den Job sollten Jugendliche lieber nach Interessen als nach Prognosen aussuchen. „Denn wenn wir wirklich etwas mit Leidenschaft tun, dann sind wir am erfolgreichsten“, empfiehlt Burns.