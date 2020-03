Coronavirus: So wollen Facebook, Instagram und YouTube die Netze schützen

Berlin Arbeitnehmer arbeiten im Home-Office und stehen mit ihren Kollegen über Video-Konferenzen in Kontakt, Schüler nutzen Online-Plattformen für den Unterricht von zu Hause, der Papst sendet Gebe via Stream in die Welt – und wer tatsächlich „Corona-Ferien“ macht, der nutzt oftmals Musik- und...