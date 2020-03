Hilfsgelder fangen an zu fließen

Eigentlich wollte Niedersachsen in der Corona-Krise glänzen. Schnell wollte das Land Kleinunternehmen, Soloselbständigen und Freiberuflern unter die Arme greifen, wie schon der Name „Soforthilfe“ sagt. Doch offenbar ist die Not größer als angenommen – der Server der N-Bank, der Förderbank des...