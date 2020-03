Diess: Alle müssen Corona-Regeln einhalten

Disziplin ist das Wort der Stunde. VW-Vorstandschef Hebert Diess spricht im Besprechungsraum des Konzern-Krisenstabs immer wieder davon. Nur mit Disziplin könne es gelingen, die Ausbreitung der Corona-Infektionen zu verlangsamen – als Voraussetzung dafür, den Weg in die Normalität zurückzufinden. „Im Umgang mit Corona dürfen wir nicht leichtfertig sein. Wir müssen diszipliniert handeln — wir alle als Gesellschaft und jeder einzelne. Wenn wir die Regeln beherzigen, sollten es uns gelingen, die Ausbreitung in wenigen Wochen spürbar zu verlangsamen.“ Ein ehrgeiziges Ziel. Mit Disziplin meint er unter anderem Atemschutzmasken, das Einhalten von Hygieneregeln, ausreichend Abstand zwischen den Menschen, das Vermeiden von Kontakten. Er selbst trägt Atemschutzmaske.

Jeden Vormittag um 10.30 Uhr trifft sich der VW-Krisenstab, um die Corona-Entwicklung zu bewerten. Ein Beamer wirft eine Weltkarte an die Wand, auf der die Ausbreitung des Virus zu sehen ist. Dabei sind Vertreter der Konzernsicherheit sowie Top-Manager aus allen Unternehmensbereichen. Die Informationen des Krisenstabes laufen bei Personalvorstand Gunnar Kilian zusammen. Die Erkenntnisse des Konzern-Krisenstabs werden weitergegeben an die Krisenstäbe der einzelnen Marken.

Gleich neben dem Besprechungsraum auf dem Wolfsburger Werksgelände befindet sich das Lagezentrum. Fünf Analysten verfolgen dort an Monitoren die Nachrichtenlage, checken Behördeninformationen und Mitteilungen anderer Unternehmen. All diese Informationen sind Grundlage für die Bewertung der aktuellen Situation. Diess und Kilian lassen sich die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zeigen, die private US-Hochschule führt eine Statistik über die weltweiten Corona-Erkrankungen, -Genesungs- und -Todesfälle. Im Anschluss studieren sie eine Weltkarte, die zeigt, welcher Konzernmitarbeiter sich in welchem Land auf Dienstreise befindet. Michael Schmidt, Leiter der Konzernsicherheit, berichtet, dass für Mitarbeiter in Indien gerade eine Rückholaktion anläuft. „In unserer Chartermaschine nehmen wir auch 30 Passagiere mit, die nicht bei uns beschäftigt sind“, sagt er. Diess registriert es mit einem Kopfnicken. Die Stimmung im Besprechungsraum des Krisenstabs ist ruhig, sehr konzentriert und unaufgeregt.

Krisenstab und Lagezentrum arbeiten nicht nur in Corona-Zeiten, erläutert Schmidt unserer Zeitung. Von den Fachleuten der Konzernsicherheit werde ständig die weltweite Gefährdungslage beurteilt. Dabei geht es um gesundheitliche Gefahren wie bei der Sars-Pandemie 2002/2003, um Naturkatastrophen wie den Tsunami in Japan und die Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 oder um politisch instabile Staaten. „Wer sich dienstlich in einem Krisenland aufhält, wird von uns getrackt“, erläutert Schmidt, kann also von Wolfsburg aus sofort geortet werden. Viele Mitarbeiter der Konzernsicherheit haben laut Schmidt zuvor bei Polizei oder Bundeswehr gearbeitet, sind also Sicherheitsexperten.

Zurück im Besprechungsraum des Krisenstabs. Dort erläutert Personalvorstand Kilian, dass zum Umgang mit der Corona-Krise nicht nur das Auswerten von Informationen gehört. Parallel dazu analysiere der Autobauer, wie andere Länder mit der besonderen Situation umgingen. Die besten Beispiele dienten dann als Vorbild für das eigenen Handeln. „Wir haben zum Beispiel schon sehr früh damit begonnen, unsere Mitarbeiter für entsprechende Verhaltensregeln zu sensibilisieren“, sagt er. Dienstreisen seien auf ein Minimum reduziert worden, selbst Fahrten zwischen den Werken in unserer Region. Die weltweit vergleichsweise geringe Zahl von rund 130 Corona-Erkrankungen im Konzern zeige, dass sich die einzelnen Bausteine zur Corona-Bekämpfung bewährten.

Kilian ist überzeugt, dass der Ernst der Lage auch in weiten Kreisen der Bevölkerung inzwischen erkannt wurde. „Die Straßen sind nahezu leer, größere Menschenansammlungen gibt es nicht mehr“, sagt er. „Das ist eine tolle Leistung der Gesellschaft.“ Auch Diess spricht von einem Bewusstseinswandel. „In den Supermärkten stehen die Schlangen draußen, die Kassen sind abgeschirmt“, nennt er Beispiele.

Auch wenn die Spitze der Corona-Welle in Deutschland und Europa noch nicht erreicht ist, laufen bei Volkswagen die Vorbereitungen für den Produktionslauf nach der Corona-Krise. Nach aktuellem Stand unterbricht der Autobauer seine Produktion für drei Wochen, komplett zum Stillstand kommt das Unternehmen aber nicht. „Volkswagen muss handlungsfähig bleiben“, betont Kilian.

Die Mitarbeiter werden sich allerdings darauf einstellen müssen, dass sich nach ihrer Rückkehr einiges verändern wird. „Auch in der Produktion wird es strengere Hygienevorschriften geben. Dort, wo vergrößerter Abstand nicht möglich ist, wird das Tragen von Atemschutzmasken Pflicht“, sagt Kilian. Für Mitarbeiter in Großraumbüros könnte es nach seinen Angaben eine Verlängerung der Gleitzeitregelung geben, damit Teams zeitversetzt arbeiten könnten. Konzernchef Diess macht deutlich, warum das erforderlich ist: „Das Virus wird bleiben und könnte sonst zu neuen Infektionen führen.“

Zum Krisenstab gehört auch Lars Nachbar, der das Konzern-Gesundheitswesen leitet. Er erläutert, dass die Menschen nach der Corona-Krise die Rückkehr in eine neue Normalität erst lernen müssten. Zumal viele Menschen sehr verunsichert seien. „Wir erleben eine Zeit, in der die Corona-Krise das einzige Thema zu sein scheint. Hinzu kommen massive Einschränkungen für jeden einzelnen“, beschreibt er die Wahrnehmung vieler Menschen. Sie müssten bei ihrer Rückkehr in den Alltag lernen und akzeptieren, dass das Leben nicht frei von Risiken sei. „Zur neuen Normalität kann auch gehören, dass das Tragen von Schutzmasken nichts Ungewöhnliches mehr ist“, sagt Nachbar.

Vorerst müsse aber die Bekämpfung der Corona-Ausbreitung im Mittelpunkt stehen. „Jeder einzelne kann durch sein Verhalten einen großen gesellschaftlichen Beitrag leisten“, betont der Mediziner. „Die Verhaltensänderungen müssen in Fleisch und Blut übergehen.“

In einem gemeinsamen Brief bereiten Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh die Belegschaft auf herausfordernde Zeiten vor. „Vor uns als Volkswagen-Familie liegen in den kommenden Wochen und Monaten enorme Aufgaben. Vor allem gilt es, eine Balance herzustellen zwischen den Gesundheitsinteressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Interessen als Grundlage und Voraussetzung für sichere Arbeitsplätze“, heißt es. Sie betonen, dass die Gesundheit der Mitarbeiter wirtschaftlichen Zielen nicht untergeordnet würden.

„Gleichzeitig muss uns aber auch allen klar sein: Selbst für das finanziell starke Unternehmen Volkswagen stellt die derzeitige Ausnahmesituation eine akute wirtschaftliche Gefahr dar. Einen monatelangen Stillstand kann die Wirtschaft, können auch wir als leistungsfähiges, großes Unternehmen nicht verkraften“, schreiben Diess, Pötsch und Osterloh. Jeder Tag ohne Absatz verschlechtere die Position des Autobauers. „Im vergangenen Jahr hat der Volkswagen-Konzern rein rechnerisch jeden Tag mehr als

50 Millionen Euro Gewinn erzielt. Geld, das wir dringend brauchen, um in die Zukunft des Unternehmens, in neue Technologien und Produkte zu investieren.“ Es werde schwer sein und lange dauern, diese Verluste aufzuholen.