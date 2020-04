Corona-Krise: Wie das Schutzschirmverfahren Karstadt-Kaufhof helfen soll

In der Corona-Krise sucht die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ihre Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Dem Antrag des Unternehmens auf Einleitung des Verfahrens sei vom Amtsgericht Essen stattgegeben worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Das Schutzschirmverfahren schützt in die...