MAN-Betriebsrat: Keine Verhandlungen über Stellenabbau

Bei MAN gärt es: Gesamtbetriebsratschef Saki Stimoniaris stellte am Donnerstag klar, dass es zu dem geplanten Stellenabbau noch keine Verhandlungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmerseite gebe. So hatte es Volkswagens Lkw-Chef Andreas Renschler in einem Interview dargestellt – er freue sich,...