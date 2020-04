Corona-Betrug: Was tun gegen Abzocke? Das rät die Verbraucherzentrale

Falschnachrichten kursieren immer wieder. Oft stecken sogar böse Absichten dahinter. Wir zeigen im Video zehn Tipps, wie Sie Fake News auf WhatsApp oder in sozialen Medien wie Facebook aus dem Weg gehen.

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will hart gegen den Missbrauch von Soforthilfen vorgehen. Das dreiste Vorgehen der Betrüger.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) macht Front gegen Betrug bei den Corona-Soforthilfen. „Einige wenige schwarze Schafe gefährden so die schnelle Auszahlung für viele Tausend Ehrliche, die diese Hilfe jetzt dringend brauchen“, sagte Altmaier unserer Redaktion. „Die rasche Auszahlung war und ist notwendig, aber gegen Betrug und Missbrauch muss konsequent und mit Härte gehandelt werden.“

Bundesweit sind 1,7 Millionen Anträge von Kleinunternehmern, Solo-Selbstständigen, Freiberuflern und Handwerkern eingegangen. Vor allem bei der Beantragung des Sofortprogramms für Solo-Selbstständige und kleine Firmen war es in mehreren Tausend Fällen zu Missbrauch gekommen.

In Nordrhein-Westfalen wurde die Auszahlung vorübergehend ausgesetzt. Hier hatten Betrüger offenbar die Webseite des Wirtschaftsministeriums gefälscht, um Corona-Soforthilfen auf eigene Konten umzuleiten. Nach Recherchen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung" wurde am Mittwoch die Fake-Seite wirtschaft-nrw.info angemeldet, auf der ein Antragsformular für Corona-Soforthilfen zu finden ist.

Betreiber der Fake-Seite nutzte anonymen Dienst in Panama

Vertreter des NRW-Innenministeriums bestätigten die Fälschung. Die Polizei geht davon aus, dass Daten von Antragstellern abgegriffen werden sollen, um sie mit veränderten Kontoverbindungen auf der echten Antragsseite des Landes einzugeben.

Die echte Seite war aufgrund früherer Betrugsversuche am Donnerstag abgeschaltet worden. Die gefälschte Seite ist offenbar eine exakte Kopie der echten Webseite. Der einzig sichtbare Unterschied ist, dass bei der Fälschung ein Antragsformular vorhanden und auszufüllen ist.

Die Fake-Seite liegt auf einem Server in den USA, der Anmelder verbirgt sich hinter einem Anonymisierungsdienst in Panama. Ermittler im Cybercrime Competence Center der Polizei versuchen nach einer Anfrage von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ seit Sonntag, die falsche Seite offline nehmen zu lassen.

Nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes dürfte der Betrug in NRW kein Einzelfall bleiben. Wegen der Vielzahl an Anträgen dürften die genehmigenden Stellen Schwierigkeiten haben, die Anträge so zu prüfen, dass betrügerische Anhaltspunkte erkannt werden.

Verbraucherzentralen warnen vor falschen Heilmitteln

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte der „Welt“, eine bundesweite Ausweitung der Betrugsfälle sei zu befürchten. Die für den Datendiebstahl nötigen „Phishing-Seiten“ seien sehr leicht zu kopieren und auf die Anforderungen der Bundesländer zuzuschneiden. Das Bundeskriminalamt müsse nun die Landeskriminalämter bei der Aufklärung und Verfolgung solcher Betrugsversuche unterstützen. Die Zahlungen dürften aber nicht für längere Zeit ausgesetzt werden.

Auch Verbraucher fallen zunehmend Corona-Betrügern zum Opfer . Daher ruft der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) ruft zu einer Gemeinschaftsanstrengung auf. „Wer Salzwasser oder Vitamin C als angebliches Heilmittel gegen Corona verkauft, sollte sich schämen. Aber da man bei solch skrupellosen Geschäftemachern mit Appellen an die Moral nicht weit kommt, müssen hier alle an einem Strang ziehen“, sagte vzbv-Vorstand Klaus Müller unserer Redaktion.

Die Politik müsse das lukrative Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln besser regulieren, forderte Müller. „Wir brauchen endlich Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe und klar definierte Anforderungen an alle zugesetzten Stoffe. Jede versprochene Wirkung muss wissenschaftlich abgesichert sein." Auch müsse die Lebensmittelüberwachung bei Nahrungsergänzungsmitteln genauer hinsehen.

Abzocker verlangen Geld im Voraus

Müller appellierte an die Verbraucher, „Abzockmaschen unbedingt zu melden“. Außerdem müssten die Online-Plattformen irreführende Angebote schnellstmöglich entfernen. „Gegen Abzocke, Betrug und falsche Werbeversprechen gehen wir als Verbraucherschützer mit unserer Rechtsdurchsetzung entschieden vor“, kündigte Müller an.

Die Verbraucherzentralen berichten von einem besonders dreisten Fall, der bereits zu einer Abmahnung geführt habe: Ein Anbieter pries ein Mineralwasser-Salzgemisch als angebliches Heilmittel gegen Corona an – die 750-Milliliter-Flasche kostete 72,90 Euro. Auf Facebook missbrauchte der Anbieter zudem Aussagen des angesehenen Virologen Christian Drosten. Dieser wurde mit düsteren Prognosen über steigende Corona-Fälle zitiert – verbunden mit der Empfehlung des Anbieters, das zweifelhafte Getränk täglich einzunehmen.

Die Verbraucherzentralen haben außerdem Beschwerden wie diese dokumentiert: Fake-Shops bieten Atemschutzmasken oder Toilettenpapier an. Sie nehmen dafür Geld im Voraus, liefern die Artikel aber nicht aus. Gemeldet wurde auch ein verzehnfachter Preis für Desinfektionsmittel – statt 3,50 kosten 500 Milliliter jetzt 35 Euro.