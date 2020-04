Coronavirus: Amazon und Jeff Bezos sind Gewinner der Krise

Für die Händler um die Ecke hängt die Hoffnung an einem Datum: Am 4. Mai dürfen in der Corona-Krise zumindest kleinere Läden wieder öffnen. Für sie geht es nach Wochen ohne Umsatz um die Existenz. Der US-Handelsgigant Amazon kennt diese Sorgen nicht. Für den Konzern dürfte es gerade so gut laufen...