Corona-Krise – „Nicht jedem Bankkunden ist mit Kredit gedient“

Braunschweig. In der Corona-Krise werden die Banken in unserer Region von Anfragen überrannt. Aber nicht für jeden Mittelständler sei ein Kredit der richtige Ausweg aus der Krise.

Seit dem Einbruch der Wirtschaft als Folge der Corona-Pandemie haben Unternehmenskundenberater von Banken besonders viel zu tun. Sie werden überflutet mit Anfragen zu Krediten und staatlichen Fördermaßnahmen. Die Banken in unserer Region sehen sich dem Andrang aber gut gewappnet. Ende März, Anfang April seien in zwei Wochen so viele Anträge hereingekommen, wie sonst in einem ganzen Jahr, erklärt etwa Stefan Bommer, Niederlassungsleiter der Commerzbank in Wolfsburg. „Wir haben im Moment extrem viel zu tun, aber wir saufen nicht ab“, sagte Bommer. Auch die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) berichtet von nach wie vor einer „Reihe von Beratungsgesprächen“. „Wenn jetzt enorm viele Anfragen kommen, sind wir in der Lage, sie zu bearbeiten“, sagte Vorstandschef Christoph Schulz schon bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

Laut einer Sprecherin der Landessparkasse fragen inzwischen größere Firmenkunden Beratung nach, während Ende März vor allem kleine und mittlere Betriebe einen großen Beratungsbedarf gehabt hätten. „Die Fragen sind sehr individuell und reichen über die staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten der KfW-Bank über das Angebot der N-Bank bis zu einer raschen Bereitstellung einer höheren Kreditlinie“, erklärte die Sprecherin. Auch die Volksbank Wolfenbüttel berichtet von unterschiedlichen Anfragen, je nach Branche und Unternehmen. „Die einzelnen Unternehmen haben unterschiedliche Ausgangslagen“, sagte eine Sprecherin. „Es gibt Mittelständler und vor allem auch Kleinstunternehmer, die sich in einer echten Notlage befinden und damit auch auf Zuschüsse und Kredite angewiesen sind“, so die Sprecherin. Sie seien auf schnelle Hilfe angewiesen. Es gebe aber auch noch die Unternehmen mit vollen Auftragsbüchern. „Es kommt nun darauf an besonnen und differenziert zu agieren“, sagte die Sprecherin. „Je nach Situation des Betriebs strukturieren wir den finanziellen Bedarf.“

Auch laut Niederlassungsleiter Bommer kommt es in der Krise vor allem auf Schnelligkeit an. Dennoch seien die Banken verpflichtet, eine ordentliche Kreditprüfung für die KfW-Bank zu machen, berichtet Peter König, Leiter der Geschäftskundenberatung bei der Commerzbank in der Region Braunschweig. Auch bei Anfragen nach hauseigenen Krediten würde selbstverständlich geprüft, wie tragfähig beispielsweise das Geschäftsmodell sei. König betont: „Nicht jedem Kunden ist damit gedient, ihm einen Kredit zu gewähren.“ Viele Unternehmen könnten den Umsatz, den sie in der Krise verlieren, nicht mehr aufholen. Wenn dann noch eine Kreditrückzahlung hinzukäme, „nimmt ihnen das die Luft zu atmen“, so König. Die Bank würde vor allem zu staatlichen Zuschüssen beraten. „Die können kleinen Gastronomie-Betrieben oder Taxifahrern schon einmal helfen“, sagte König. Bis zur Auszahlung der öffentlichen Fördermittel prüfe die Bank zudem individuell, die Zwischenfinanzierung zu übernehmen. Auch die Stundung von Tilgungsraten schon bestehender Kredite habe die Commerzbank ihren Unternehmerkunden schnell angeboten, „um die Liquidität der Firmen zu sichern“.

Laut Landessparkasse kommen die Beratungsanfragen nach wie vor aus allen Branchen. „Insgesamt können wir aber feststellen, dass viele Unternehmen gut aufgestellt sind und professionell mit den Herausforderungen umgehen“, sagte die Sprecherin. Bommer betont, dass manche Kunden sogar noch recht positiv gestimmt seien. Gastronomen hätte es beispielsweise hart erwischt, sie würden aber nach Lösungen suchen, etwa in das Außer-Haus-Geschäft einsteigen. „Viele werden auch von ihren Steuerberatern sehr gut beraten“, sagte Bommer.