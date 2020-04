VW-Chef Diess: Müssen das System in Gang bringen

Am Montag nimmt VW die Produktion im Stammwerk Wolfsburg wieder auf. Gut fünf Wochen standen die Bänder wegen der Corona-Krise. Um die VW-Beschäftigten auf den Produktionsstart einzustimmen, werden von Freitagabend an verschiedene Motive auf eine 160 Quadratmeter große Fläche an die Fassade des Kraftwerks projiziert. Gezeigt werden in der Aktion von Betriebsrat und IG Metall Botschaften, die Zuversicht verbreiten sollen.

„Unsere Aktion am Kraftwerk ist ein Zeichen für alle Beschäftigten, nicht nur für die, die nun nach und nach aus Kurzarbeit zurückkehren. Wir zeigen: Jetzt legen wir wieder los, alle wieder gemeinsam“, wird Betriebsratschef Bernd Osterloh in einer Mitteilung der Arbeitnehmervertreter zitiert. Gezeigt werden unter anderem Slogans wie „Werk anfahren, Corona ausbremsen“ und das VW-Logo, das Mund-Nasen-Schutz trägt. Nach Angaben Osterlohs sollen mehr als 100 Maßnahmen die VW-Mitarbeiter vor einer Corona-Infektion am Arbeitsplatz schützen.

Zitiert wird in der Mitteilung auch Ricarda Bier, designierte Chefin der IG Metall Wolfsburg. Sie sagt: „Uns ist es besonders wichtig, dass diese Aktion einmal mehr beweist: Volkswagen endet nicht am Werkszaun. Die Corona-Pandemie zeigt uns ganz klar auf, dass unsere Gesellschaft genau dann am leistungsfähigsten ist, wenn sich alle solidarisch zeigen und Egoismus keinen Platz mehr hat.“

Bereits am Donnerstagabend hat sich VW-Vorstandschef Herbert Diess dafür ausgesprochen, die Wirtschaft in Deutschland behutsam wieder hochzufahren. Allzu lange abwarten dürfe man dabei nicht, sagte der Manager am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Sicher können wir noch durchhalten“, meinte Diess zu einem Zeitraum von einigen Wochen. „Aber jetzt geht es darum, das System wieder in Gang zu bringen.“ Er sei überzeugt, dass es gelingen könne, die Produktionsprozesse neu anzuschieben und gleichzeitig das Virus unter Kontrolle zu halten. Über eine längere Zeit sei ein Stillstand schwierig.

