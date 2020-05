Corona: Nachfrage in der Industrie um 20 Prozent eingebrochen

Die niedersächsische Industrie hat im März deutlich weniger Aufträge verzeichnet als im Vorjahresmonat. Die Bestellungen gingen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie um 20 Prozent zurück, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte.

Corona-Krise: Auto- und die Metallindustrie besonders betroffen

Besonders betroffen waren demnach die Auto- und die Metallindustrie (minus 33 beziehungsweise 28 Prozent). Die Herstellung von elektrischer Ausrüstung (plus sieben Prozent) und die chemische Industrie (plus zwei Prozent) legten hingegen leicht zu. Einen Boom erlebte die Pharmaindustrie (plus 44 Prozent), die aber weniger als ein Prozent zum Umsatz der niedersächsischen Industrie beitrage. dpa

