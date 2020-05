Regionale Reiseanbieter warnen vor Branchen-Kollaps

Von Urlauben im Ausland rät das Auswärtige Amt noch bis zum 14 Juni ab. In Deutschland soll dagegen Ende Mai in vielen Bundesländer, etwa Niedersachsen, der Tourismus langsam wieder anlaufen – die genauen Regelungen liegen beim jeweiligen Land. Für viele Reiseunternehmen, auch in unserer Region, sind die ersten Lockerungen nur ein schwacher Trost. Sie hat die Krise so hart getroffen, dass sie vor einer Pleitewelle in der Branche warnen. „Einige Unternehmen sind bereits insolvent gegangen“, sagt etwa Wilhelm Schmidt, Geschäftsführer des Reisebüros Schmidt aus Wolfenbüttel.

Die Angst geht um in der Reisebranche: Zwei Drittel der Unternehmen sehen sich kurz- oder mittelfristig von der Insolvenz bedroht, teilt der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft nach Angaben der Deutschen Presseagentur mit. Auch in der Region leiden viele Unternehmen unter den Reisebeschränkungen. „Ich habe im März 100 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt“, berichtet Holger Fuhrmann, Inhaber der Unternehmen Reisedienst Fuhrmann, Fuhrmann Fernbus GmbH und Reiseveranstalter Fuhrmann Mundstock. Auch Wilhelm Schmidt spürt die Krise. „Normalerweise haben wir knapp 200 Mitarbeiter, viele sind davon in 100 Prozent Kurzarbeit. In der Verwaltung sind wir noch eine Kernmannschaft von 15 Mitarbeitern, die fast ausschließlich Stornierungen bearbeiten“, sagt Schmidt.

Die Reiseveranstalter der Region sehen sich einer Vielzahl an Stornierungen gegenüber. „Wir mussten zwischenzeitlich die Telefone abschalten, da wir die Stornierungswelle nicht bewerkstelligen konnten“, erzählt Fuhrmann. Kurt Rühe, Geschäftsführer des Reiseunternehmens Rühe Reisen in Liebenburg im Kreis Goslar, berichtet von der Solidarität vieler Kunden, aber auch von Unverständnis. „Leider gab es auch Kunden, die mit Mahnschreiben und Rechtsanwälten gedroht haben“, erzählt Rühe.

Alle Unternehmen kämpfen mit einer ähnlichen Lage: Viele Kunden wollen statt eines Gutscheins ihr Geld zurück. Bei dem Braunschweiger Reisebüro Ulli-Reisen entschieden sich knapp 70 Prozent für eine Rückzahlung, berichtet Stefanie Just. Die Reisebüros stellt diese Auszahlungswelle vor ein Problem, berichtet Wilhelm Schmidt. Denn die Unternehmen gingen massiv in Vorleistung für ihre Kunden: „Als Reiseveranstalter leisten wir Anzahlungen für Hotels, Flugzeuge, Schiffe – da gehen die Ausgaben schnell über 100.000 Euro,“ erklärt Schmidt, der das Familienunternehmen bereits in dritter Generation führt. Doch gerade die beliebten Urlaubsländer, Spanien, Italien und Frankreich, sind von der Krise hart getroffen. „Unsere Partner haben alle kein Geld – da haben wir noch nichts wiederbekommen“, so Schmidt. Auszahlungen an die Kunden, ohne selbst Rückzahlungen für die geplanten Reisen zu erhalten – das führe bei den Unternehmen zu einem riesigen Loch, unterstreicht Holger Fuhrmann. „Der Staat muss uns unter die Arme greifen, sonst sehe ich schwarz“, sagt der 60-Jährige.

Die Soforthilfe vom Staat sei nicht ausreichend. „Ich habe allein bei den monatlichen Raten für die Busse Fixkosten in Höhe von 200.000 Euro“, erklärt Fuhrmann. Auch Stefanie Just von Ulli-Reisen berichtet von den laufenden Kosten durch die Busse. „Die Anschaffung eines Reisebusses kostet etwa 500.000 Euro und ist ohne Finanzierung überhaupt nicht machbar“, erklärt sie. Die Kredite müssten auch in der Corona-Krise abbezahlt werden. Auch Stundungen helfen laut Fuhrmann nur bedingt. „Wir können Stundungen für einige Monate beantragen, aber nach hinten baut sich alles auf“, gibt der Renauer Unternehmer zu bedenken.

Zu den Kreditkosten kämen außerdem noch die Marketingkosten, etwa für Werbung und Reisekataloge für die Sommersaison. Bei Ulli-Reisen beläuft sich der Betrag auf 165.000 Euro, bei Fuhrmann auf 300.000 und beim Reisebüro Schmidt seien sogar 500.000 Euro durch Corona „verbrannt“. Auch Schmidt und Rühe wünschen sich daher staatliche Unterstützung. „Eine Hilfe wäre es, wenn der Staat die Wertverluste der Fahrzeuge erstattet und steuerliche Erleichterungen anbietet, etwa Verringerung der Mehrwertsteuer, Abschreibungen oder Verlustverrechnung“, regt Rühe an. Schmidt betont, dass die Unternehmen nicht einfach Kredite aufnehmen könnten. „Bei Reisebüros liegt die Marge bei einem Prozent. Wenn wir all unsere Ausgaben mit Krediten decken würden, müssten wir zehn Jahre abbezahlen.“ Auch Fuhrmann sieht Kredite nicht als Lösung: „Das ist ein Sterben auf Zeit.“

Für Stefanie Just wären Kredite nur unter einer Bedingung sinnvoll: „Allenfalls unverzinste Schnellkredite mit längeren Kreditlaufzeiten als zehn Jahren und einer hundertprozentigen Bürgschaft des Staates wären bedarfsgerecht“, sagt sie.

An einen Boom und damit ein Aufholen der Verluste glauben Fuhrmann und Rühe nicht. „Das gesamte Jahr 2020 ist verloren. Selbst wenn Reisen wieder erlaubt ist, werden die Leute noch Angst haben, mit dem Bus zu reisen“, glaubt Rühe. Zudem wären die Busse bei einem Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht vollständig zu besetzen – die Anbieter müssten also einen höheren Preis verlangen. „Doppelte Preise wird aber kein Mensch bezahlen“, ist Fuhrmann überzeugt. Schmidt hofft dagegen darauf, neue Zielgruppen im Herbst für Busreisen zu begeistern. „Vielleicht macht die Familie statt einer Flugreise dann eine Busreise an die Ostsee. Wenn alle in Deutschland Urlaub machen wollen, wird das Angebot knapper werden“, so Schmidt. Auch Fuhrmann, der in der Region Braunschweig-Hannover viele Flixbus-Linien bedient, hofft auf die junge Zielgruppe.

Von der Politik fordern die Reisebüros nun klare Aussagen, wann und unter welchen Bedingungen der Reisebetrieb wieder aufgenommen werden kann. Die EU-Kommission will nach Angaben der dpa diesen Mittwoch Empfehlungen für Urlaub in Europa während der Pandemiezeit vorlegen. Reiseveranstalter wollen am Mittwoch zudem in mehren deutschen Städten für staatlichen Hilfen demonstrieren.