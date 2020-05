„Wir können in unserer Region noch stärker die Kräfte bündeln“

Knud Maywald in der Öffentlichen Versicherung in Braunschweig.

Knud Maywald, Vorstandschef der Öffentlichen Versicherung, zieht positive Lehren aus der Corona-Krise.

Die Krise prägt den Alltag. Was bewegt Sie in dieser Lage?

Es ist die Frage nach der Verantwortung. Wie gehen wir selber, für unser Unternehmen, unsere Belegschaft und für unsere Kunden mit der Situation um? Wie weit wollen wir selbst Lockerungen vornehmen? Wir freuen uns, dass wir die Chance haben, wieder stärker persönlich für unsere Kunden da zu sein, auch über unsere vielen Geschäftsstellen in der Region. Wir hatten in den letzten Wochen fast die gesamte Belegschaft im Homeoffice. Wir fangen jetzt an, sehr, sehr behutsam einen kleinen Teil der Belegschaft wieder ins Haus zu holen. Die Verantwortung ist ja deswegen so groß, weil man sich nicht blenden lassen darf und glauben, dass irgendwie alles schon wieder vorbei sei und jetzt die Normalität zurückkehrt. Welche Folgewirkungen wird Corona haben? Das ist ein Thema, das uns sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wir wollen unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, aber auch unser Geschäftsmodell schützen.

Viele fragen sich: Wie kommt die Wirtschaft wieder in Gang? Was antwortet ihnen Knud Maywald?

Ich glaube, dass wir eine Regierung erleben, die unter diesen schwierigen Bedingungen, ohne jemals genau absehen zu können, was die Entscheidungen mit sich bringen, recht konsequent und auch ermutigend gehandelt hat. Das gilt für die Bundesregierung, das gilt für die Landesregierung. Das gilt aber auch für die Landkreise und die Städte bei uns in der Region. Die Ermutigung geht von den umsichtig erlassenen Schutzvorschriften aus, nicht zuletzt aber auch von den unfassbar großen Hilfsprogrammen. Mit all ihren möglicherweise auch sehr schwierigen Folgewirkungen ist es ein Signal, dass wir als starke Gemeinschaft, auch als starker Staat gemeinsam aus der Krise kommen können. So versuchen wir es auch in unserem Unternehmen zu gestalten. Wir sind anders tangiert als all die Branchen, die auf Null zurückgefahren wurden. Wir haben auch Folgewirkungen. Aber die sind lange nicht so so negativ, wie das in vielen anderen Branchen der Fall ist. Ich bin sehr froh darüber, weil wir eine Funktion haben, die anderen jetzt eine Hilfe sein kann.

Was bedeutet das?

Wir geben Sicherheit mit Dienstleistungen und Produkten. Und wir sind sehr offen dafür, Branchen zu helfen, die im Moment vielleicht aus Liquiditätsgründen nicht in der Lage sind, all ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dann können wir sagen: Das können wir verstehen. Wir helfen euch. Wir stunden die Beiträge oder nutzen andere Wege. Ich finde, dass das alles zusammenhängt. Was tut die Regierung? Was tut der Staat unter diesen für alle sehr, sehr ungewöhnlichen Rahmenbedingungen? Was tun die Unternehmen? Was tut jeder einzelne von uns?

Wie steht es um die Gemeinsamkeit in diesen Tagen?

Ich habe hier neulich in einer Videobotschaft an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, dass wir uns zwar im Moment durch das Arbeiten im Home Office regional weit voneinander entfernt wiederfinden. Und dennoch sind wir zusammengerückt. Durch die gemeinsame Erfahrung der Krise, durch die gemeinsamen Ziele, für unsere Kunden und unser Unternehmen da zu sein. Im übertragenen Sinne wünsche ich mir das auch für die Region. Wie können wir zusammenarbeiten, uns verständigen, gemeinsam vorankommen?

Ich glaube, wir können noch mehr die Kräfte bündeln. Ich bin insgesamt sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Krise die richtigen Schlüsse ziehen.

