Gemeinsam überwinden wir die Krise

„Wir sind zwar räumlich getrennt wie nie zuvor, spüren aber die Gemeinsamkeit umso intensiver in den Unternehmen, mit den Kunden, in der ganzen Region.“

Für diese Krise hatte niemand einen Plan. Und dennoch haben sehr viele Unternehmen der Region es geschafft, zugleich ihre Mitarbeiter zu schützen und für ihre Kunden da zu sein. Wir erleben: Der Mittelstand ist stark. Und der Staat kann helfen, weil er gut gewirtschaftet hat. Ich bin sehr froh, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kraft aufbrachten, die im Lockdown nötig war – obwohl auch ihre Familien von Schul- und Kindergartenschließungen und anderen Problemen betroffen waren. So konnten wir bei der Landessparkasse unsere Kunden begleiten. Gerade in einer Situation wie dieser darf niemand das Gefühl haben, alleingelassen zu werden.

Der Schub, den wir alle bei der Nutzung digitaler Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten erlebt haben, ist eine Folge dieser Krise, die sie um nichts weniger schmerzlich macht, die uns aber dauerhaft stärkt. Wir sind zwar räumlich getrennt wie nie zuvor, spüren aber die Gemeinsamkeit umso intensiver, in den Unternehmen, mit den Kunden, in der ganzen Region. Wir sind aufeinander angewiesen. Deshalb haben wir Zeichen der Solidarität gesendet, die nichts mit Finanzdienstleistungen zu tun haben. Weil die Clubs schließen mussten, haben wir mit der Agentur Eventies, dem Soldekk und dem Kultviertel-Verein das Streaming-Projekt „The Roof is On“ gestartet. Dazu zauberten wir ein großes Herz an unser Hochhaus. Das hat sehr viele Menschen berührt – und es hat der Eventbranche geholfen. Ein Herzensanliegen war uns auch, die großartigen Braunschweiger Gastronomen im Verein Cheer’s Kitchen zu unterstützen, die Essen für das medizinische Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen, mobilen Pflegediensten usw. kochen.

Wie geht es nun weiter? Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind noch nicht abzusehen, auch nicht für die BLSK. Aber wir sind sicher, dass das Prinzip der Gemeinnützigkeit, wie es auch in den Sparkassen verankert ist, aktueller ist denn je. Gemeinsam gehen wir durch alle Höhen und Tiefen. Und so werden wir alle auch diese Krise überwinden. Gemeinsam.

Alle Artikel und Beiträge zur Beilage finden Sie hier: https://www.braunschweiger-zeitung.de/themen/wirsindwiederda/