Keine Prämie für Verbrenner – doch VW lobt Regierung

Der VW-Konzern hält sich mit Kritik am Konjunkturpaket der Bundesregierung gegen die Corona-Krise zurück. Obwohl die Wolfsburger in den vergangenen Monaten massiv Kaufprämien auch für Verbrenner gefordert hatten, lobte am Donnerstag ein Sprecher: „Das Konjunkturprogramm enthält viele wichtige Maßnahmen, um die Menschen in der Krise zu unterstützen und Stimmung und Verhalten positiv zu beeinflussen.“ Die Mehrwertsteuersenkung sowie die Förderung von Investitionen und der Elektromobilität seien Hebel, Konsum und Nachfrage anzuregen und damit die Wirtschaft in Gang zu bringen. Auch andere Autobauer begrüßten die Pläne. Aus anderer Richtung hagelte es jedoch Kritik: von Handel und Zulieferern ebenso wie von Umweltschützern.

Der VW-Sprecher erläuterte unserer Zeitung, die Erweiterung der Fördergrenzen bei Stromern sei für die Premium-Töchter Audi und Porsche, aber auch die Nutzfahrzeug-Tochter Traton von Vorteil. Nun sei abzuwarten, ob die Konjunktur durch den „richtigen Ansatz“ anspringe. Andernfalls wären Arbeitsplätze in Gefahr, wie die Autobauer in den vergangenen Wochen mehrfach gewarnt hatten. Doch die Mehrwertsteuersenkung, von der die Hersteller auch beim Verkauf von Verbrenner profitieren, sei schon ein starkes Signal, sagte der VW-Sprecher.

Peter Mosch dagegen, Gesamtbetriebsratschef bei Audi, sieht das anders: „Das Konjunkturpaket der Bundesregierung hat im Bereich der Kaufanreize für Fahrzeuge einen entscheidenden Schönheitsfehler: Die einseitige Fokussierung auf E-Fahrzeuge geht an den Kaufoptionen der Kunden vorbei und wird auf dem Markt aktuell keinen kräftigen Nachfrage-Impuls für die heimische Automobil- und Zulieferindustrie setzen können.“

Niedersachsenmetall: Hilft Zulieferern in der Corona-Krise kaum

Auch Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall, kritisierte, das Programm leiste keinen nennenswerten Beitrag zur Verbesserung der Situation in der Zuliefererindustrie: „Die Automobilhersteller stehen vor dem Problem, dass rund eine Million modernste Verbrenner auf Halde stehen, die den ökologischen Vergleich mit E-Autos nicht scheuen müssen. Diese müssen aber verkauft werden, damit die Fabriken wieder anspringen.“

Die Spitzen der großen Koalition hatten am Mittwochabend ein insgesamt 130 Milliarden Euro schweres Maßnahmenbündel beschlossen. Darin enthalten ist, dass der staatliche Bonus für einen Elektroauto-Kauf bei einem Listenpreis von bis zu 40.000 Euro von derzeit 3000 auf 6000 Euro erhöht wird. Die geltenden Elektro-Rabatte der Hersteller würden davon nicht berührt. Zudem sinkt auch für den Autokauf der Mehrwertsteuersatz im zweiten Halbjahr von 19 auf 16 Prozent.

Regierung fördert in der Corona-Krise auch Plug-in-Hybride

Mit der Forderung, auch moderne Verbrenner mit reinem Benzin- oder Dieselantrieb staatlich zu bezuschussen, konnte sich die Autolobby in der Koalition aber nicht durchsetzen. Dafür kommen auch Plug-in-Hybrid-Elektroautos in den Genuss höherer Förderung. Insbesondere Daimlers Hausmarke Mercedes-Benz und BMW bieten ihre Zugpferde auch mit solchen aufladbaren Mischantrieben an. Die Einsparungen beim Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO 2 ) sind aber umstritten.

Den Preisvorteil aus der Mehrwertsteuersenkung wollen die deutschen Autobauer voll an ihre Kunden weitergeben. Die im Verband der Automobilindustrie (VDA) organisierten Hersteller schafften die Voraussetzungen dafür, dass die Absenkung in vollem Umfang den Kunden zu Gute kommen könne, teilte der VDA am Donnerstag mit. „Die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer ist eine wichtige Maßnahme, um die Nachfrage in Deutschland wieder in Schwung zu bringen.“ Allerdings zeigte sich der Verband teils auch enttäuscht über die Pläne der Koalition. „Der VDA bedauert, dass im beschlossenen Konjunkturpaket die Vorschläge der Automobilindustrie für einen breit angelegten und unmittelbar wirksamen Konjunkturimpuls nur zum Teil aufgenommen wurden“, sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller.

Autohändler: Pläne sind welt- und realitätsfremd

Der Autohandel sieht das Konjunkturpaket sogar sehr kritisch. Die Senkung der Mehrwertsteuer und damit des Autopreises um ein paar hundert Euro sei kein wesentlicher Kaufanreiz – aber die zeitliche Befristung „schafft uns ein Bürokratiemonster“, sagte Thomas Peckruhn, Sprecher der Markenhändler und Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), am Donnerstag. Denn bis Juli nehme kein Kunde mehr sein Auto ab, und wenn ein im zweiten Halbjahr bestelltes Auto erst im Januar geliefert werde, schaffe das Ärger und Verdruss. Für den Autohandel sei das „welt- und realitätsfremd“. Die Aufstockung der Prämie für Elektro- und Hybridautos helfe dem Handel auch nicht, seine Lagerbestände abzubauen. Im Handel stünden vor allem Benziner und Diesel, die auch den Großteil der Autoproduktion ausmachten. „Das ist konjunkturell eine sehr zweifelhafte Maßnahme“, sagte Peckruhn der Deutschen Presse-Agentur. Die Steuerförderung für Dienstwagen bis 60.000 Euro nütze zudem vor allem ausländischen Fabrikaten wie Tesla. Gut sei aber, dass die Hängepartie in Sachen Auto-Kaufprämie jetzt beendet sei und „der Kunde weiß, woran er ist“.

Umweltschützern hingegen geht die Fokussierung auf die E-Mobilität nicht weit genug, sie sehen Schlupflöcher. „Die zusätzliche Förderung von Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid-Technologie ist eine Kaufprämie für Verbrenner durch die Hintertür“, sagte der Verkehrsexperte des BUND, Jens Hilgenberg. Es brauche einen Nachweis, wie die Plug-in-Hybride bewegt würden, etwa über das Auslesen von Verbrauchsdaten bei der Hauptuntersuchung. Wenn nicht mindestens 70 bis 80 Prozent der Strecke elektrisch gefahren würden, sei das Auto ein Verbrenner. Förderungen sollten dann erst nachträglich gewährt werden. Laut dem Kompromisspapier der Regierung soll die Frage „des optimierten Nutzungsgrades des elektrischen Antriebs bei Plug-in-Hybridfahrzeugen“ diskutiert werden.

Umweltschützer: Kompromiss bietet Schlupflöcher für Verbrenner

Kaufprämien und Steuervorteile dürften nicht einfach nach Art der Antriebstechnik und unabhängig von Größe, Gewicht und Motorleistung vergeben werden, forderte der BUND weiter. Anreize müssen zusätzlich an Kriterien wie die Effizienz geknüpft werden, und zwar auch bei reinen batterieelektrischen Fahrzeugen. Greenpeace nannte das Konjunkturprogramm insgesamt „bestenfalls blassgrün“ und die Aufstockung der Prämie auch für Hybrid-Fahrzeuge ökologisch unsinnig. Der Verbrennungsmotor sei aber der große Verlierer der Entscheidung, sagte Klimaexperte Tobias Austrup. „Dem technologischen Auslaufmodell ist die politische Unterstützung abhanden gekommen.“

BMW begrüßte die Pläne der Bundesregierung ausdrücklich. „Die beschlossenen Maßnahmen sind ein wertvoller Transformationsbeschleuniger, um noch mehr Kunden für nachhaltige Mobilität zu begeistern“, sagte Vorstandschef Oliver Zipse am Donnerstag. „Wir begrüßen das Konjunkturpaket und die gesamtwirtschaftliche Wirkung für das Land.“ Die Maßnahmen könnten für einen breiten wirtschaftlichen Impuls sorgen. Auch die Förderung der Wasserstoff-Technologie gehöre zu den positiven Punkten, weil diese großes Potenzial habe.

Studie: Prämie bei Autokauf nicht entscheidend

Daimler sieht in dem Konjunkturpaket der Bundesregierung einen „guten, überparteilichen Kompromiss“. Es sei wichtig, dass es nun schnell ein wirksames Programm zur Stützung der Konjunktur gebe, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das begrüße man sehr. „Die Absenkung der Mehrwertsteuer ist aus unserer Sicht ein wichtiges Signal zur Stärkung der Binnennachfrage“, hieß es zudem. „Die im Zukunftspaket enthaltenen Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität von Nutzfahrzeugen und Pkw sind sinnvoll und unterstützen unsere zentralen Aufgaben der Transformation der Automobilindustrie: Digitalisierung und CO 2 -Neutralität.“

Doch wer in Deutschland ein E-Auto kauft, dem ist einer Studie zufolge eine Kaufprämie weniger wichtig. Ausschlaggebend waren laut der Befragung von gut 1000 Menschen in Deutschland die Kilometerkosten der Elektroautos und Umweltaspekte. „Nur acht Prozent der potenziellen deutschen E-Auto-Käufer geben an, dass staatliche Förderungen ihre Kaufentscheidung massiv beeinflussen“, teilte die Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PWC) mit, die die Studie von ihrer globalen Strategieberatung erstellen ließ. Auffällig ist demnach auch, dass Hersteller die Einflüsse auf die Kaufentscheidung ihrer Kunden falsch einschätzen. Auf die Frage, welche Faktoren die Kunden hauptsächlich zum Kauf bewegen, fiel die Antwort unter den 13 befragten Hersteller am häufigsten auf Zugang zu Umweltzonen in Stadtzentren und das Fahrerlebnis. Die ambitionierten Verkaufsziele für E-Autos seien nur zu erreichen, wenn es zu einer Veränderung in der Kundenansprache Verkauf käme, schlussfolgern die PWC-Experten.

