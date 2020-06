„VW muss jetzt die Hose runterlassen“

Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) gegen VW in Zusammenhang mit dem Abgas-Betrug ist eindeutig. Der Autobauer muss einem Kunden Schadenersatz zahlen. Zudem stellte das oberste deutsche Zivilgericht die Sittenwidrigkeit und arglistige Täuschung fest. Doch damit nicht genug: Der BGH befand auch, dass die strategische Entscheidung, die unzulässige Software zu entwickeln und einzusetzen, vom damaligen Leiter der Motoren-Entwicklung und den für die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben verantwortlichen Vorständen, „wenn nicht selbst, so zumindest mit ihrer Kenntnis und Billigung getroffen beziehungsweise jahrelang umgesetzt worden ist“. Der BGH sieht die Manager also in der Verantwortung für den Betrug. Eine große Frage, die nun bleibt: Welche Bedeutung hat diese eindeutige Feststellung für das Kapitalanleger-Musterverfahren, das vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig verhandelt wird?

Rechtsanwalt Andreas Tilp vertritt im Braunschweiger Kapitalanleger-Musterverfahren den Musterkläger. Foto: Julian Stratenschulte / dpa (ARCHIV)

Der Tübinger Rechtsanwalt Andreas Tilp, der in dem Braunschweiger Verfahren die Klägerseite vertritt, sieht in dem BGH-Urteil eine Stärkung der Position der Kläger, spricht sogar von „einer herausragenden Bedeutung und starkem Rückenwind“. „Angesichts der höchstrichterlichen Feststellungen, dass auch der damalige Vorstand von VW selbst Vorsatz hatte, ist VW mit seiner bisherigen Strategie, dies im Braunschweiger Kapitalanleger-Musterverfahren zu leugnen, gescheitert“, sagte Tilp unserer Zeitung.

Die Verhandlung in Braunschweig soll nach einer Corona-Pause im September fortgesetzt werden. Das Verfahren ist grundsätzlich anders gelagert als der vom BGH verhandelte Fall. In Braunschweig geht es nicht um Schadenersatz für ein Auto, das mit der Betrugssoftware ausgeliefert wurde. Stattdessen fordern Anleger von VW und der Porsche-Holding SE Schadenersatz für Kursverluste, zu denen es nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs im September 2015 gekommen war. Der Vorwurf der Anleger: Beide Unternehmen hätten die Aktionäre zu spät über den Abgas-Betrug und seine Dimension informiert.

Musterklägerin ist die Sparkassen-Fonds-Gesellschaft Deka Invest. Am Ende dieses Verfahrens soll der Senat des Oberlandesgerichts nicht über Schuld oder Unschuld im Abgas-Betrug urteilen. Stattdessen werden in dem Musterverfahren die Inhalte künftiger Verfahren festgelegt, die nach Ende des Musterverfahrens von den jeweils zuständigen Landgerichten verhandelt werden. In ihnen werden die Klagen jener Anleger verhandelt, die derzeit wegen des Musterverfahrens ausgesetzt sind. In Braunschweig sind dies 1832 Verfahren, in Stuttgart 21. Der Streitwert beläuft sich auf knapp 4,9 Milliarden Euro.

Trotz der Unterschiedlichkeit der Verfahren am BGH in Karlsruhe und am OLG in Braunschweig gibt es Schnittmengen. So dreht sich auch das Braunschweiger Verfahren unter anderem um die Frage, ob VW-Manager und -Vorstände in die Betrugsvorgänge beim Autobauer eingeweiht waren. Vor diesem Hintergrund ist die BGH-Einschätzung auch für das Braunschweiger Verfahren hoch interessant.

Das Oberlandesgericht hielt sich mit Verweis auf die Unabhängigkeit der Richter mit einer Einschätzung der Bedeutung des BGH-Urteils für den Braunschweiger Fall zurück. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Richter des OLG das BGH-Urteil studieren und prüfen, ob sich Aspekte auf ihr Verfahren übertragen lassen.

Keinen Zweifel gibt es dagegen an der Einschätzung der Wolfsburger VW-Zentrale. Dort heißt es, dass beide Verfahren kaum miteinander verglichen werden könnten und dass es daher keine Auswirkungen auf das Braunschweiger Musterverfahren gebe. VW vertritt auch weiterhin die Auffassung, dass es Aufgabe der Kläger ist, dem Unternehmen ein vorsätzliches Verhalten nachzuweisen. Sie hätten die Beweislast.

Dieses grundsätzliche Prinzip galt zwar auch in dem Verfahren am BGH. Allerdings nahm der BGH eine Einschränkung vor. Er kam zu der Überzeugung, dass es für den Kläger mit „besonderen Schwierigkeiten“ verbunden ist zu belegen, dass der VW-Vorstand vom Abgas-Betrug wusste. Daher sei es an VW, zu den Behauptungen des Klägers detailliert vorzutragen – dem Unternehmen komme die sogenannte sekundäre Darlegungslast zu.

Die bisherige Aussage des Unternehmens, dass nach dem derzeitigen Ermittlungsstand keine Erkenntnisse über eine Beteiligung eines Vorstandsmitglieds an der Software-Entwicklung oder -Verwendung vorlägen, sei nicht ausreichend, befand der BGH. VW selbst hatte Heinz-Jakob Neußer, damaliger Entwicklungsvorstand der Marke VW, direkt nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs beurlaubt. Dem Autobauer ist es nach Auffassung des BGH „möglich und zumutbar“, über die eigenen Ermittlungen und Erkenntnisse zu informieren. VW habe es aber versäumt, zu seiner „damaligen Organisationsstruktur und Arbeitsorganisation, den damaligen internen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, den Berichtspflichten und den von ihr veranlassten Ermittlungen“ vorzutragen. Daher gelte die Aussage des Klägers als zugestanden – also bewiesen.

Der BGH kam auch zu der Auffassung, dass der Kläger „hinreichende Anhaltspunkte für eine Kenntnis des Vorstands von der Verwendung der unzulässigen Abschalteinrichtung vorgetragen“ hat. So habe es sich beim Einsatz der Abschalteinrichtung „um eine grundlegende, weltweit alle Fahrzeuge mit Motoren der Serie EA189 betreffende Strategieentscheidung“ gehandelt, „die mit erheblichen Risiken für den gesamten Konzern und auch mit persönlichen Haftungsrisiken für die entscheidenden Personen verbunden war“. Außerdem habe die unzulässige Abschalteinrichtung eine hohe Bedeutung gehabt für das Einhalten der Grenzwerte und damit für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Kläger-Anwalt Tilp ist überzeugt, dass das Oberlandesgericht Braunschweig im Musterverfahren das BGH-Urteil zur sekundären Darlegungslast von VW übernimmt. Dann würde Tilps Strategie aufgehen. „VW muss jetzt die Hose runterlassen und die Verantwortlichen für den Abgas-Betrug nennen. Geschieht dies nicht, müssen unsere Ausführungen als zugestanden gewertet werden“, zog Tilp einen Vergleich zum am BGH verhandelten Verfahren. Er ist überzeugt, dass der ehemalige VW-Vorstandschef Martin Winterkorn schon seit November 2007 Kenntnis vom Einsatz der unzulässigen Software hatte. Winterkorn ist von der Staatsanwaltschaft Braunschweig weiterhin wegen Betrugsverdachts angeklagt.

Tilp ist auch der Auffassung, dass das Braunschweiger Musterverfahren auf Basis des BGH-Urteils entscheidungsreif sei und schnell beendet werden könne. Bisher deutet allerdings wenig auf ein rasches Ende des Verfahrens hin, das bereits seit September 2018 geführt wird.