Lufthansa: Corona-Krise gefährdet mehr als 20.000 Jobs

Frankfurt am Main. Wegen der Corona-Pandemie ist die Lufthansa in der Krise. Offenbar stehen auch deutlich mehr Stellen auf der Kippe als bisher gedacht.

Lufthansa: Mehr als 20.000 Jobs in Gefahr wegen Corona-Krise

Es dürfte eine beispiellose Krise der deutschen Fluggesellschaft schlechthin sein. Wegen der Corona-Pandemie stehen bei der Lufthansa mehr als doppelt so viele Stellen auf der Kippe, wie bisher angenommen.

Rechnerisch gäbe es bei der Lufthansa rund 22.000 Vollzeitstellen zu viel, gab eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch bekannt. Die Hälfte davon befinden sich in Deutschland. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) sprach sogar von 26.000 Stellen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte im Mai noch gesagt, dass Unternehmen habe 10.000 Stellen zu viel an Bord.

Seitdem ist jedoch viel passiert und der Sinkflug der Lufthansa hat sich weiter fortgesetzt. Wenn die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni zustimmen, wird das Unternehmen das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket der Bundesregierung annehmen. Ansonsten könnte eine Insolvenz drohen.

Bedingung des Rettungspakets ist aber auch, dass die Fluggesellschaft wichtige Start- und Landerechte an den Flughäfen in Frankfurt und München abgeben muss.

Lufthansa fliegt aus dem Dax

Kein Wunder, dass solche Nachrichten auch die Aktie abstürzen ließen. Die Lufthansa fliegt am 22. Juni aus dem Deutschen Aktienindex (Dax). Seit der Gründung des Dax vor gut 32 Jahren gehörte die Fluggesellschaft durchgehend zu den 30 wertvollsten deutschen Unternehmen an der Börse.

Allein im ersten Quartal stand dank der Corona-Pandemie ein Minus von 2,1 Milliarden Euro im Ergebnis. „Die Ereignisse haben unser Quartalsergebnis in einer bisher noch nie dagewesenen Dimension belastet“, sagte Spohr. Mit einer Normalisierung der Lage rechnet das Unternehmen erst im Jahr 2023. Nach dem Ende der Krise könnte die Flotte der Lufthansa Group den Befürchtungen nach um 100 Flugzeuge geschrumpft sein.

Lufthansa-Piloten bieten Gehaltsverzicht an

Wie also sind die Jobs noch zu retten? Die Piloten der Lufthansa haben vor den gerade stattfindenden Tarifverhandlungen einen freiwilligen Gehaltsverzicht angeboten, um den Stellenabbau zu verhindern. Das Angebot der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) beinhalte insgesamt Kosteneinsparungen von etwa 350 Millionen Euro. „Wir wollen den Kranich in der Luft halten“, sagte VC-Präsident Markus Wahl. Dieser Betrag dürfe aber nicht genutzt werden, um Arbeitsplätze zu schlechteren Bedingungen auszulagern.

Die Gewerkschaft Ufo, die ebenso wie die Gewerkschaft Verdi und die VC am Tarifgipfel teilnimmt, forderte einen Kündigungsschutz für die Angestellten der Lufthansa. Michael Niggemann, Personal-Vorstand der Lufthansa, sagte hingegen: „Ohne signifikante Senkung der Personalkosten während der Krise verpassen wir die Chance eines besseren Restarts aus der Krise und riskieren, dass die Lufthansa Group deutlich geschwächt aus der Krise hervorgeht.“

Konkrete Ergebnisse der Verhandlungen sollen eigentlich am 22. Juni präsentiert werden. Noch sei ein gemeinsamer Kraftakt aber in weiter Ferne, sagte der Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr.

(dpa/afp/jas)