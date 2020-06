SunExpress: Lufthansa stellt den Flugbetrieb in Deutschland ein

Corona-Krise: Mehr als 20.000 Jobs sind bei Lufthansa in Gefahr

Frankfurt/Main. Lufthansa muss in der Corona-Krise einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Der Konzern stellt den Betrieb der Beteiligung SunExpress ein.

Der Lufthansa-Konzern steckt seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in einer tiefen Krise. Nun hat die Fluggesellschaft angekündigt, den Betrieb der Konzernbeteiligung SunExpress mit rund 1200 Mitarbeitern einzustellen.

Die verbleibenden Flüge sollen von der türkischen Schwestergesellschaft, Eurowings und anderen Airlines abgewickelt werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Kunden würden automatisch umgebucht.

SunExpress ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa mit Turkish Airlines mit zwei getrennten Flugbetrieben. Die in Frankfurt beheimatete SunExpress Deutschland ist mit 20 Flugzeugen eine Gesellschaft der türkischen SunExpress, die insgesamt 69 Flieger betreibt. Der Flugbetrieb werde in Kürze eingestellt und ein geordneter Liquidationsprozess eingeleitet, hieß es in einer Mitteilung.

Lufthansa-Beteiligung SunExpress: Flotte stand zwei Monate lang am Boden

In den kommenden Wochen sollten Lösungen in vertrauensvollen Gesprächen mit den Mitarbeitern und Sozialpartnern erarbeitet werden. Die Marke werde auf Flüge aus der Region Deutschland, Österreich, Schweiz in die Türkei konzentriert. Weitere Ziele im Mittelmeerraum fallen damit vorerst weg.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die SunExpress hart getroffen. Im Zeitraum zwischen dem 2. April und dem 31. Mai stand nahezu die gesamte Flotte am Boden. Seit dem 1. Juni hat SunExpress innertürkische und seit dem 10. Juni auch internationale Flüge in türkische Urlaubsregionen sukzessive wieder aufgenommen.

Der Konzern musste in der schlimmsten Phase des Corona-Lockdowns ebenfalls 700 ihrer 763 Lufthansa-Maschinen am Boden lassen und die meisten der 138.000 Mitarbeiter nach Hause schicken. 22.000 Vollzeitstellen stehen bei dem Konzern auf der Kippe. (mbr/dpa)