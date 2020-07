Dax gibt weiter nach

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch in Deckung geblieben. Der Dax weitete seine Vortagesverluste etwas aus und fiel im frühen Handel um 0,57 Prozent auf 12.545,36 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte büßte 0,55 Prozent auf 26 760,66 Punkte ein. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,7 Prozent.

Aktuell richtet sich die Aufmerksamkeit wieder etwas mehr auf die weltweit steigenden Corona-Zahlen, nachdem viele Anleger die damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft zuletzt teils ausgeblendet hatten. Börsianer verwiesen auch auf besorgniserregende Aussagen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über stark steigende Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Krise.

