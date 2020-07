Epstein-Vertraute Maxwell bleibt bis Prozessbeginn in U-Haft

Mi, 15.07.2020, 08.44 Uhr

Die mutmaßliche Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, muss bis zu Beginn ihres Prozesses in einem Jahr in Untersuchungshaft bleiben. Die New Yorker Richterin Alison Nathan lehnte einen Antrag der 58-Jährigen auf Freilassung gegen Kaution ab.