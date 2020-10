Online-Tagung mit EU-Kollegen Scholz will Corona-Milliarden-Plan rasch startklar machen

Berlin/Brüssel Geht es nach Vizekanzler Olaf Scholz, so soll der in der Europäischen Union vereinbarte 750-Milliarden-Plan gegen die Corona-Krise pünktlich Anfang des kommenden Jahres an den Start gehen.