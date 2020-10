Schadstoffe in Lebensmitteln: Verbraucherschützer fordern Verbote

Berlin. Deutschlands oberster Verbraucherschützer fordert harte Maßnahmen gegen Schadstoffe in Lebensmittelverpackungen sowie in Kochgeschirr.

Mineralölrückstände in Schokolade, der von der EU als „vermutlich Krebs erzeugend“ bewertete Klebstoffbestandteil Formaldehyd in Bambus-Kaffeebechern und Weichmacher in Trinkflaschen: Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Fälle bekannt, in denen Schadstoffe über Lebensmittelverpackungen oder Koch- und Essgeschirr in den menschlichen Körper gelangen.