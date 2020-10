Braunschweig. Das Konjunkturklima steigt im Herbst um 25 Punkte. Die Lage in den Betrieben ist nach Angaben der IHKs aber immer noch angespannt.

Wirtschaft in unserer Region auf Erholungskurs

Im Frühjahr, zur Hochzeit der Corona-Pandemie, raste der Konjunkturklimaindex zwischen Harz und Heide in den Keller. Der Wert, der die aktuelle geschäftliche Lage der Unternehmen und auch ihre Geschäftserwartungen abbildet, brach um 63 Punkte auf 43 Punkte ein – ein historisches Tief. Im Herbst berappelt sich der Stimmungswert wieder, ist mit einem Stand von 94 Punkten aber noch nicht auf dem Vorkrisenniveau, wie die Industrie- und Handelskammern Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die Lage in den Betrieben sei folglich immer noch „angespannt“, auch wenn der Index im Vergleich zum zweiten Quartal um 25 Punkte anstieg.