Osterloh poltert gegen Ducati-Verkaufsgerüchte

Mit deutlichen Worten reagiert VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh im sozialen Netzwerk Linked-In auf Gerüchte um den Verkauf der Konzernmarke Ducati – allerdings ohne sie zu entkräften. „Ich bin solche Spekulationen inzwischen leid“, schreibt er. Wie es mit der italienischen Motorradmarke konkret weitergeht, ließ Osterloh jedoch offen. „Über Eure Zukunft entscheiden keine Schlagzeilen aus der Gerüchteküche, sondern immer noch die Mitglieder im Aufsichtsrat der Volkswagen AG“, wandte er sich an die Ducati-Mitarbeiter. Ob und wie sich das Kontrollgremium, dem Osterloh selbst angehört, möglicherweise zu einer Veränderung von Ducati positioniert hat, blieb unbeantwortet. Zwischen den Zeilen kann gelesen werden: Entschieden ist gar nichts.

War Ducati ein Geburtstagsgeschenk?

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Foto: Peter Sierigk (ARCHIV)

Der VW-Konzern ist ein Kosmos für sich: Weit mehr als 600.000 Mitarbeiter, weltweite Präsenz, zwölf Fahrzeugmarken. Da ist immer etwas los, und wo etwas los ist, da brodeln Gerüchte. Mal geht es um Top-Personalien im Vorstand, mal um neue Modelle, mal um ganze Marken. Auch mehr als fünf Jahre nach dem unfriedlichen und unfreiwilligen Ausscheiden des damaligen Aufsichtsratschefs Ferdinand Piëch ist der Konzern noch immer das Gebilde, das Piëch zusammengefügt hat. Zuletzt kam 2012 Ducati zum VW-Konzern. Die Übernahme wurde seinerzeit am 18. April verkündet, einen Tag nach Piëchs 75. Geburtstag. Die Ducati-Übernahme galt daher VW-intern als eine Art Geburtstagsgeschenk.

VW agiert als Vollsortimenter

Dank Piëchs Strategie agiert der Konzern weiterhin quasi als Vollsortimenter, der für nahezu jeden Kundenwunsch und -Geschmack ein Fahrzeug im Angebot hat. Sei es ein Supersportwagen von Lamborghini, ein Premiummodell von Audi, ein klassenloses Auto von VW, ein Lkw von MAN oder eben ein Motorrad von Ducati. Nur wenige Fahrzeug-Segmente werden nicht bedient, so fehlt VW zum Beispiel ein echter und trendiger Geländewagen, wie ihn etwa der japanische Konkurrent und ehemals Fast-VW-Partner Suzuki mit dem Verkaufsschlager Jimny anbietet.

Alfa-Gerücht ist verdörrt

Schon in der Ära Piëch gab es Gerüchte, die mitunter ausgesprochen hartnäckig waren. So hieß es zum Beispiel über Jahre immer wieder, VW wolle die Fiat-Tochter Alfa Romeo übernehmen. Der italienische Autobauer hat dank legendärer Modelle und seiner Rennsport-Historie noch immer einen klangvollen Namen. Aus dem Alfa-Deal wurde allerdings bis heute nichts. Auch das Übernahme-Gerücht selbst ist inzwischen verdörrt wie eine vergessene Zwetsche am Baum.

Auch Lamborghini und Bugatti sollen zum Verkauf stehen

Neue Gerüchte bringen nun nicht mehr den Kauf neuer Marken ins Spiel, sondern genau das Gegenteil. Neben dem Motorradbauer Ducati sollen auch die Edelmarken Lamborghini und Bugatti auf der Verkaufsliste des VW-Konzerns stehen. Das Werk Piëchs könnte also zerfallen. Ein kleines Indiz dafür gibt es bereits tatsächlich. So hat VW seine Nutzfahrzeugmarken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus unter dem Dach der neuen Gesellschaft Traton zusammengeführt und an die Börse gebracht. Zwar ist VW mit einer Aktienmehrheit von aktuell 89,72 Prozent die absolute Supermacht bei Traton, aber eben nicht mehr alleiniger Eigner.

Lob für Ducati-Mitarbeiter

Zurück zu Ducati: Ganz Arbeitnehmervertreter richtet Osterloh ein großes Kompliment an die Mitarbeiter in Italien. „Unsere Kolleginnen und Kollegen bei Ducati können stolz sein auf ihre Arbeit: Glänzende Geschäftszahlen, ein großartiges Portfolio, starke Entwicklungsleistungen und eine strahlende, weltweit begehrte Marke im Rücken. Weiter so!“ Zugleich schreibt er ebenfalls bei Linked-In: „Wir als Arbeitnehmervertreter haben uns noch nie einer sinnvollen Weiterentwicklung unserer Marken verschlossen, wenn diese im nachhaltigen Interesse für unsere Kolleginnen und Kollegen ist.“ Diese Offenheit des Betriebsrat gelte theoretisch „für Fusionen und Teilbörsengänge genauso wie für Zukäufe, mit denen wir die Weiterentwicklung einzelner Konzernteile vorantreiben könnten“. Osterloh: „Ganz grundsätzlich und unabhängig von aktuellen Spekulationen schließen wir auch Gespräche über den Sinn von Verkäufen nicht prinzipiell aus.“

VW kommentiert Gerüchte nicht

Sollte es tatsächlich Verkaufsabsichten geben, müsste der VW-Vorstand seine Pläne mit dem Aufsichtsrat abstimmen. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es zu den Themen zwar grundsätzlich Bewegung. Allerdings würden sie derzeit aktuell „nicht heiß gekocht“ und seien in nächster Zukunft kein Tagesordnungspunkt für den Aufsichtsrat. VW selbst ließ die Gerüchte um Ducati, Lamborghini und Bugatti unkommentiert.