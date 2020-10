Resistente Keime auf jedem zweiten Discounter-Hähnchen Europas

Wie stark ist europäisches Hähnchenfleisch mit resistenten Erregern belastet? Das wollte die Umwelt- und Verbrauchschutzorganisation Germanwatch gemeinsam mit den „Ärzten gegen Massentierhaltung“ herausfinden. Dazu hat die Organisation frisches und gefrorenes Hähnchenfleisch der drei größten Geflügelkonzerne Europas in Filialen der Discounter Lidl und Aldi in Polen, Deutschland, Frankreich und Spanien gekauft, zudem direkt bei den Schlachtbetrieben in Deutschland und den Niederlanden. Die 165 Proben wurden originalverpackt und gekühlt zur Untersuchung in die Abteilung für Medizinische Mikrobiologie an der Ruhr-Universität Bochum transportiert. Die Ergebnisse der Stichproben lassen einem den Appetit auf Hähnchen vergehen.

Auf mehr als der Hälfte der Proben fanden die Forscher Keime, die gegen ein oder sogar mehrere Antibiotika resistent sind. 35 Prozent der untersuchten Hähnchenproben waren sogar mit Erregern belastet, die gegen sogenannte Reserveantibiotika oder Notfall-Antibiotika immun sind. Reserveantibiotika sollen laut Weltgesundheitsorganisation nur zum Einsatz kommen, wenn alle anderen Antibiotika versagen, etwa weil ein Patient bereits multiresistente Keime in sich trägt. Proben des deutschen Geflügelkonzerns PHW sind am stärksten belastet Am stärksten belastet waren die Proben des deutschen Geflügelkonzerns PHW. Zur Gruppe gehören unter anderem die Marken Wiesenhof und Drobimex (Polen). In 59 Prozent der Proben fanden die Forscher antibiotikaresistente Erreger. Jede vierte war dabei mit dem als Krankenhauskeim bekannten Erreger Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, kurz MRSA, belastet. Dieser kann beim Menschen Hautinfektionen, Lungenentzündungen und Blutvergiftungen verursachen. Jede dritte Hähnchenfleischprobe wies Resistenzen gegen Reserveantibiotika auf. Auch das Hähnchenfleisch der französischen LDC-Gruppe erwies sich mit 57 Prozent kontaminierter Proben als kaum weniger belastet. Zum größten Geflügelkonzern der EU gehören die Marken Le Gaulois und Maitre Coq. In 45 Prozent der Proben konnten Resistenzen gegen Reserveantibiotika nachgewiesen werden. Bei Fleisch des Geflügelkonzerns Plukon aus den Niederlanden war mehr als jede dritte Probe mit Antibiotikaresistenzen kontaminiert, in jeder vierten gab es auch gegen Reserveantibiotika resistente Erreger. Antibiotika-Verbrauch in Deutschland zurückgegangen Laut Mitteilung verbrauchen Tierärzte in der EU mehr Antibiotika für Tiere als die Humanmedizin für erkrankte Menschen. Für Deutschland gilt allerdings: „Der Verbrauch an Antibiotika in der Intensivtierhaltung ist zurückgegangen“, sagt Dr. Heiner Lüps aus Bad Harzburg. Der Tierarzt vertritt den Bezirk Braunschweig im Vorstand des Landesverbandes Niedersachsen-Bremen im Berufsverband praktizierender Tierärzte. Die Abgabemenge von Antibiotika in der Tiermedizin insgesamt sank laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Jahr 2019 auf 670 Tonnen. 2011 betrug diese noch 1706 Tonnen, ein Rückgang von mehr als 60 Prozent. In unserer Region wurden im vergangenen Jahr weniger als fünf Tonnen Antibiotika abgegeben, einer der niedrigsten Werte deutschlandweit. „Der Antibiotikaverbrauch ist schon zurückgegangen“, sagt auch der Braunschweiger Tierarzt Stefan Möller. Er sehe es aber trotzdem noch sehr kritisch und setzt sich für starke Reglementierungen ein. Einsatz von Antibiotika bei Tieren gut dokumentiert Laut Ulrich Löhr vom Landvolk Braunschweiger Land werden Antibiotika in der Geflügelmast genau und zielgerichtet eingesetzt. „Ohne tierärztliche Indikation dürfen keine Antibiotika abgegeben werden“, sagt er. Jede Gabe werde in einer staatlichen Datenbank dokumentiert. Wenn ein Tier krank sei, müsse es behandelt werden. Aber: „Die Gabe von Medikamenten sollte immer die Ultima Ratio sein.“ Für den Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft ist es verfehlt, vom Vorhandensein antibiotikaresistenter Keime auf dem Produkt auf den Einsatz der Wirkstoffe am lebenden Tier zu schließen. Aufgrund der geringen Zahl von Proben handele es sich lediglich um eine situative Stichprobe und diese könne keinen Anspruch auf einen repräsentativen Überblick erheben. Der Verband engagiere sich darüber hinaus an der Forschung zur Reduzierung von Antibiotikaresistenzen.