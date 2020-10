Das unterscheidet das Volksbegehren vom Niedersächsischen Weg

Der Niedersächsische Weg ist ein Kompromiss zwischen der Landesregierung, Vertretern der Umweltverbände und der Landwirte für mehr Artenvielfalt und Naturschutz. Nicht alle sind damit zufrieden – manche Landwirte gehen die beschlossenen Maßnahmen zu weit, andere wie der Umweltverband Nabu fürchten, dass die Vereinbarungen womöglich noch aufgeweicht werden könnten. Denn noch ist der Kompromiss nicht in ein Gesetz gegossen. Noch immer werden Details in Arbeitsausschüssen diskutiert, bevor der Landtag über den Entwurf entscheiden wird. So lange unterstützt der Nabu weiterhin das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt“, das auf den ersten Blick ähnliche Ziele verfolgt und vielen Bauern doch ein Dorn im Auge ist.

Kein Verhandeln beim Volksbegehren

Aber was unterscheidet das Volksbegehren vom Niedersächsischen Weg? Zum einen ist der Niedersächsische Weg aus einer Initiative der Landesregierung hervorgegangen, die Vertreter der Umweltverbände und der Landwirte an einem Tisch gebracht hat. Beim Volksbegehren haben die Aktivisten einen Gesetzesentwurf erarbeitet, dem sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unterschrift anschließen können. Die Grünen Niedersachsen beschreiben den Ablauf des Volksbegehrens auf ihrer Internetseite und erklären, dass ein solches von zehnt Prozent der Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden müsse, damit es der Landesregierung zur Abstimmung vorgelegt werde.

Nabu: Bürger machen mit Volksbegehren selbst ein gutes Gesetz

Wenn das Volksbegehren Artenvielfalt in Niedersachsen also rund 610.000 Unterstützer findet, stimmt der Landestag darüber ab – Details können in diesem Fall nicht mehr verhandelt werden. „Die Systematik des Volksbegehrens lässt keinen Spielraum zur Diskussion. Die Landesregierung kann dem zustimmen oder ablehnen“, erklärt auch Albert Schulte to Brinke, Präsident des Landvolks Niedersachsen, in einem früheren Gespräch mit unserer Zeitung. Der Präsident des Nabu Niedersachsen, Holger Buschmann, unterstreicht dagegen den demokratischen Charakter der Initiative. „Mit unserem Volksbegehren machen die Bürgerinnen und Bürger selbst ein gutes Naturschutz-, Wasser- und Waldgesetz.“

Sollte das Volksbegehren genug Stimmen erhalten und vom Landtag abgelehnt werden, würde zudem eine Volksabstimmung in Niedersachsen folgen. Davon ist die Initiative aber noch entfernt. Stand September hatte das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt“ nach Angaben des Nabu knapp 72.000 Unterschriften. Das Land Bayern zeigt allerdings, dass der Insektenschutz genug Menschen bewegt – dort mobilisierte ein Volksbegehren zur Artenvielfalt unter dem Motto „Rettet die Bienen“ genug Wählerinnen und Wähler und wurde vom Landtag angenommen.

Die Grafik stellt einige Forderungen des Niedersächsischen Weges und des Volksbegehrens gegenüber. Foto: Jürgen Runo

Volksbegehren knüpft bestehende Fördergelder an Bedingungen

Inhaltlich ist das Volksbegehren in Niedersachsen in einigen Punkten strenger als der Kompromiss des Niedersächsischen Weges. Wo die Vertreter der Landesregierung, der Umweltverbände und der Landwirtschaft sich auf zusätzliche Fördermittel in Millionenhöhe geeinigt haben, setzt das Volksbegehren häufiger auf Verbote und koppelt bisherige Fördergelder in Teilen auch an ökologisches Verhalten.

Etwa im Bereich der Lichtverschmutzung: Große Beleuchtungsanlagen verwirren nachts die Insekten, argumentieren die Aktivisten des Volksbegehrens auf ihrer Internetseite. „Die Insekten strömen zum Licht, werden dadurch aus ihrem natürlichen Lebensraum abgesogen, schwirren umher und sterben schließlich an Erschöpfung“, heißt es in den Begründungen zu ihren Forderungen. Daher wollen sie Projektionsscheinwerfer, sogenannte Himmelstrahler, die auch von Diskotheken verwendet werden, verbieten lassen. Der Niedersächsische Weg sieht dagegen nur eine „Reduzierung der Lichtintensität“ vor und möchte mit Fördergeldern Anreize schaffen. Ähnlich bei Mooren: Während das Volksbegehren das Absenken des Grundwassers in diesen Gebieten verbieten möchte, plädiert der Niedersächsische Weg erneut für Fördergelder und Anreize.

An diese möchte das Volksbegehren an manchen Stellen Bedingungen knüpfen – bei einem Aspekt, der den Landwirten besonders schmerzen dürfte. „Wir wollen die Agrarförderung vollständig umbauen und auch die rund 80 Prozent der Agrarförderung für die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft einsetzen, die bisher als Direktzahlungen für die bloße Bewirtschaftung der Flächen ausgegeben werden“, heißt es in den Forderungen des Volksbegehrens. Der Niedersächsische Weg sieht auch hier zusätzliche Landesgelder als Fördermittel für mehr ökologische Landwirtschaft vor. So ist das Ziel des Volksbegehrens auch ambitionierter: Bis 2030 möchte es in Niedersachsen 20 Prozent Öko-Landwirtschaft haben, im Niedersächsischen Weg haben sich die Parteien auf 15 Prozent geeinigt.

Ausgleichszahlungen für Landwirte

Doch auch das Volksbegehren sieht Ausgleichszahlungen an die Bauern vor. Etwa bei den Gewässerrandstreifen – diese sollen nach Wunsch des Volksbegehrens auf beiden Seiten des Gewässers fünf Meter groß sein und dürfen nicht gedüngt oder gespritzt werden. Der Niedersächsische Weg sieht ebenfalls solche Streifen vor, auf denen dieselben Verbote gelten sollen – allerdings müssten hier nur drei Meter zwischen Gewässer und Feld ungenutzt bleiben. Sowohl das Volksbegehren als auch der Niedersächsische Weg wollen die daraus folgenden Gewinneinbußen der Landwirte finanziell ausgleichen.

Es sind ähnliche Konstrukte, die sich gegenüberstehen. Während die Landesregierung im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 ein Sondervermögen von 120 Millionen Euro für die Umsetzung des Niedersächsischen Weges vorgesehen hat, bleibt das Volksbegehren bei der Summe der Ausgleichszahlungen wage. Dafür nennt dieses konkrete Ziele bei der Reduzierung von Pestiziden – Minus 40 Prozent bis 2030- sowie das Ziel, 10 Prozent nicht bestellte Waldfläche im Landeswald zu etablieren, während der Niedersächsische Weg von Förderungen und Berücksichtigungen spricht.