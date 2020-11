Bloß kein Unfall bei der Rüben-Verladung

So ein Tag im Leben eines Landwirts kann schon einmal unerwartete Wendungen nehmen, vor allem, wenn der Landwirt Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr ist und im Ort zwei Mülltonnen brennen. „Um sieben Uhr musste ich raus“, berichtet Hendrik Schünemann am Morgen. Der Brand war zwar schnell gelöscht, alles war halb so wild, aber jetzt ist er nun mal im zeitlichen Verzug. Dabei warten doch die Rüben auf ihre Verladung. Auf 55 Hektar haben Schünemann und seine Mitarbeiter bis Ende Oktober die Zuckerrüben geerntet, das waren rund 4300 Tonnen. Heute werden davon zunächst ungefähr 175 Tonnen verladen, das sind fünf bis sechs Lkw-Ladungen. Das Ganze ist etwas heikel – denn der Schlag grenzt an eine Straße. Schünemann und sein Auszubildender, der Rübenmaus-Besitzer und die Lkw-Fahrer müssen aufpassen, dass kein Verkehrsunfall passiert.

Straßenbeschilderung muss stehen

Die Lkw müssen zur Verladung auf der Straße stehen. Schilder und Barken warnen Autofahrer. Foto: Hannah Schmitz / BZV

„Ich habe schon einiges in meinem Leben gesehen“, berichtet Dieter Hansmann. Der Wolfsburger ist Landwirt und Besitzer einer sogenannten Rübenmaus, ein Lader zur Reinigung und Verladung von Zuckerrüben. Die Maschine kostete rund eine halbe Million Euro, hat aber nur kurze Einsatzzeiten, nämlich in der Rübenkampagne, die im Durchschnitt von Mitte September bis Mitte Januar läuft. Damit sich die Investition lohnt, ist er mit der riesigen gelben Maschine als Dienstleister unterwegs, vermietet sie also an andere Landwirte. Hansmann erinnert sich etwa an einen Unfall, bei dem ein Auto den stehenden Lkw überholen wollte und voll in ein entgegenkommendes Auto krachte. Hansmann und Schünemann achten deswegen darauf, dass die dafür geholte Straßenbeschilderung richtig steht und Autofahrer rechtzeitig aufmerksam macht. Azubi Niklas Schimmeyer ist dafür zuständig, die rot-weiß gestreiften Barken bei jedem neu ankommenden Lkw wieder richtig hinzustellen.

Rüben müssen sauber zur Fabrik

Landwirt Dieter Hansmann ist Dienstleister – er verleiht die Rübenmaus an andere Landwirte. Hier zeigt er auf Rüben, zwischen denen noch etwas Erde und Blätter sitzen. Ziel der Landwirte ist, die Rüben so sauber wie möglich in den Zuckerfabriken abzuliefern. Diese müssen die gedüngten Pflanzenreste nämlich als Sondermüll entsorgen, auf dem Feld hingegen sind sie wertvolle organische Masse. Foto: Hannah Schmitz

Das Verladen der Rüben dauert rund zweieinhalb Stunden. Die Rüben laufen vor der „Maus“ zusammen und werden hochtransportiert und dabei noch einmal von Erde gereinigt. Blätter und Erde sollen auf dem Acker verbleiben, denn die Zuckerfabriken müssen sie als Sondermüll entsorgen, weil die Pflanzenreste noch Dünger in sich tragen. Auf dem Feld hingegen sind sie wertvolle organische Masse. Schünemann sät auf seinen Rüben-Feldern direkt Weizen aus, der die Biomasse gut für sein Wachstum gebrauchen kann. Doch zurück zur Verladung: Die Lkw fahren nach Wanzleben, zur nächsten Zuckerfabrik. Auch die Lastwagen muss Schünemann anmieten bei einer vor rund 20 Jahren gegründeten Genossenschaft. Denn als die Fabrik zuerst in Klein Twülpstedt und später auch in Königslutter schloss, konnten die Landwirte nicht mehr mit Trecker und Anhänger ihre Rüben wegbringen. Die Lkw sind während der Kampagne im Dauereinsatz, genauso wie die Rübenmaus und die Rübenroder - damit die Fabrik von Nordzucker ständig „Futter“ hat und kein Leerlauf entsteht.

Zuckergehalt ist hoch – Schünemann: Bin zufrieden mit der Ernte

Eine App zeigt Landwirt Hendrik Schünemann Daten zu seinen Zuckerrüben an, zum Beispiel wie hoch der Zuckergehalt der Rüben auf einem Schlag ist. Foto: Hannah Schmitz

Schünemann selbst ist mit seiner Ernte in diesem Jahr ganz zufrieden. Auf den sieben Hektar in Querenhorst – die schon im September gerodet wurden – ist sie zwar bescheiden ausgefallen, aber auf den restlichen 48 Hektar ordentlich – in Meinkot konnte nämlich beregnet werden. Seine Zuckerrüben haben einen Zuckergehalt von durchschnittlich 18,08 Prozent, damit liegt er über der 16-Prozent-Anforderung. Weil er eine Abnahmemenge mit Nordzucker vereinbart hat – wie jeder Landwirt – und sein geernteter Zuckergehalt höher ist als gefordert, muss er weniger Menge liefern. Und was passiert mit den übrigen Rüben? „Das sind die sogenannten Überrüben. Wenn man Glück hat, kann man sie an einen anderen Landwirt verkaufen, der zu wenig geerntet hat. Ansonsten kauft Nordzucker sie uns ab, aber für einen geringeren Preis, der nur die Rode- und Frachtkosten deckt“, erklärt Schünemann. Der Anteil der Überrüben ist bei ihm in diesem Jahr höher als in den vergangenen zwei Jahren. 2018 und 2019 konnte er sein Lieferrecht bei Nordzucker nicht erfüllen – die Ernte sei wegen der Wetterextreme schwer planbar, beklagt Schünemann.

Ausruhen ist nicht drin

Hendrik Schünemanns Mitarbeiter Jonas Frank säubert einen Mähdrescher. Foto: Hannah Schmitz

Der junge Landwirt ist froh, dass die Verladung reibungslos geklappt hat. „Es ging zügig und war zum Glück trocken“, sagt er. Zeit zum Zurücklehnen hat er aber nicht. Die Maschinen – Grubber, Anhänger, Trecker – müssen in den nächsten Wochen gereinigt werden. Allein, um den Mähdrescher abzupusten und zu waschen brauchen er und seine Mitarbeiter anderthalb Tage. „Wenn überall Dreck sitzt, sieht man nicht was kaputt ist und repariert werden muss“, erklärt Schünemann. Denn die Reparatur der Maschinen soll in den kalten Wintermonaten auch noch erfolgen. Aktuell wird auch jeden Morgen Weizen ausgelagert, der zum Kraftfutterwerk geht. Und um einen nicht funktionierenden Brunnen, der ihm schon im Frühjahr Ärger gemacht hat, muss Schünemann sich auch noch kümmern. „Also 12-Stunden-Tage habe ich immer noch“, sagt er und lacht. „Ich bin froh, wenn Weihnachten ist.“ Dann hat er nämlich endlich mal ein paar Tage frei.

Zur Serie:

„Unsere Landwirtschaft“ widmet sich der Landwirtschaft zwischen Harz und Heide. Der Betrieb von Hendrik Schünemann und Wolfgang Täger-Farny mit Flächen im Landkreis Helmstedt und Sachsen-Anhalt begleiten wir durch das landwirtschaftliche Jahr.