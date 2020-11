VW-Werk Wolfsburg bekommt ein zusätzliches Modell

VW will konzernweit allein in die Fertigung und den Ausbau des Angebots an Hybrid und E-Fahrzeugen, wie hier die Montage eines ID.4 in Zwickau, 44 Milliarden Euro investieren.

Ein zusätzliches Modell ab 2024 für das Werk Wolfsburg, 150 Milliarden Euro Investitionen bis 2025: Der VW-Aufsichtsrat hat am Freitag die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt. Eine weitere wichtige Botschaft: Der Anteil der Investitionen in Elektro-Mobilität und Digitalisierung steigt von bisher 40 Prozent auf 50 Prozent des Gesamtvolumens. VW gibt also zusätzlich Gas in der Transformation.

27 Milliarden für Digitalisierung Nach Angaben des Autobauers fließen in den nächsten fünf Jahren 27 Milliarden Euro in die Digitalisierung. Mit dem Geld soll unter anderem die eigene Software-Einheit Car.Software-Organisation aufgebaut werden. Ihre Aufgabe ist die Entwicklung eines standardisierten Betriebssystems für die Modelle der Konzernmarken. So will das Unternehmen den Anteil selbst entwickelter Software von aktuell 10 Prozent auf 60 Prozent steigern. 44 Milliarden für E- und Hybrid-Antriebe Insgesamt 44 Milliarden Euro sollen in den Ausbau alternativer Antriebe fließen. Davon sind 35 Milliarden Euro für die Elektro-Mobilität vorgesehen sowie 11 Milliarden Euro für Hybridisierung der Modelle. Ein neues SUV für Wolfsburg Das Werk Wolfsburg bekommt ab 2024 ein zusätzliches Modell. Dafür hatte sich der Betriebsrat in der Vergangenheit bereits stark gemacht. Hintergrund der Forderung ist die unbefriedigende Auslastung des Werks, wodurch sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert. Gebaut werden soll künftig ein SUV für den europäischen Markt – als Verbrenner und als Hybrid. Der Betriebsrat hatte sich ein Elektro-Modell gewünscht. Verkäufe sinken im Oktober Die Investitionsentscheidungen fallen in eine auch für VW schwierige Zeit. Das zeigen die am Freitag veröffentlichten Verkaufszahlen für den Oktober. Die weltweiten Auslieferungen gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 Prozent auf 903.200 zurück. In den ersten zehn Monaten des Jahres sanken die weltweiten Verkäufe um 17,4 Prozent auf rund 7,4 Millionen. Die Marke VW verlor im Oktober 7,4 Prozent ihres Verkaufsvolumens im Vergleich mit dem Oktober des Vorjahres, 521.100 Autos fanden einen Käufer. Von Januar bis Oktober verringerten sich die Auslieferungen um 17,4 Prozent auf knapp 4,2 Millionen. Mehr zum Thema: VW diskutiert nun auch über die Extra-Sonntagsschichten

