Das am Freitag vom VW-Aufsichtsrat frei gegebenen Investitionspaket von 150 Milliarden Euro bis 2025 verschiebt die Gewichtung der Ausgaben nochmals Richtung Elektro-Mobilität. Gleichzeitig fordert der Autobauer eine Beschleunigung des Ausbaus des öffentlichen Ladenetzes. Sonst könne die Elektro-Mobilität an Fahrt verlieren.

33 Milliarden für E-Mobilität

35 Milliarden Euro will der VW-Konzern bis 2025 allein in den Ausbau der E-Mobilität investieren, weitere 11 Milliarden in die Erweiterung des Angebots an Hybrid-Modellen. Davon profitieren in unserer Region besonders das Komponentenwerk Braunschweig und das Motorenwerk Salzgitter. In Braunschweig soll unter anderem die Produktion von Batteriesystemen erweitert werden, insgesamt investiert VW rund 870 Millionen Euro. 800 Millionen Euro fließen nach Salzgitter – unter anderem in den Aufbau einer Batteriezell-Produktion und in den Bau einer Pilotanlage für das Recyceln von Batterien.

Neue Modelle für Hannover und Emden

Große Profiteure der Investitionen in die E-Mobilität sind auch die Werke Hannover und Emden. In der Landeshauptstadt soll ab 2024 ein elektrifiziertes Oberklassemodell für verschiedene Konzernmarken gebaut werden. VW spricht von einem Leuchtturmprojekt, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der für das Land im VW-Aufsichtsrat sitzt, von „Flaggschiffen der Elektro-Mobilität für den gesamten Konzern“. Zudem soll in Hannover der ID Buzz gebaut werden, ein elektrifizierter Nachfolger des Bullis. Das Werk Emden verliert zwar den Passat , der wird künftig im slowakischen Bratislava hergestellt. Emden wird aber neben Zwickau zu einem Standort, der ausschließlich E-Modelle fertigt. Ab 2022 soll dort der ID.4 vom Band laufen, ein vollelektrisches SUV. Ein Jahr später soll die Produktion des Aero beginnen. Das Auto im Passat-Format soll als Limousine und als Kombi angeboten werden.

E-Autos verlieren Exotenstatus

Bisher geht die Strategie der Elektrifizierung für VW auf. In Deutschland steigt die Zahl der E-Autos dank staatlicher Förderung rasant. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes für den Oktober. Demnach wurden 23.158 reine Stromer neu zugelassen, 365,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Marktanteil lag bei 8,4 Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden stieg die Zahl der Neuzulassungen um

257,8 Prozent auf 24.859. Der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent. Damit verlieren die E-Autos ihren Exotenstatus.

Sorgenfalten bei VW

Bei den VW-Verantwortlichen sorgt diese Entwicklung aber nicht nur für Freude, sondern erzeugt auch Sorgenfalten. Grund: Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur hält nach VW-Einschätzung nicht mit der steigenden Zahl der E-Autos Schritt. Das Verhältnis von aktuell einem Ladepunkt, der auf 14 E-Fahrzeuge komme, sei zwar noch ausreichend, sagte Thomas Ulbrich, im Vorstand der Marke VW verantwortlich für die E-Mobilität, in einer Online-Konferenz.

Altmaier will Förderung verlängern

Allerdings könne sich das Verhältnis schon in naher Zukunft in 1:20 verschlechtern. Das würde wohl umso mehr gelten, wenn die bis 2021 geplante Kaufprämie tatsächlich bis 2025 verlängert wird, wie es Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in der „Bild am Sonntag“ gefordert hat.

„Kommunen müssen aktiv werden“

Ulbrich fordert angesichts der stark steigenden Neuzulassungen der E-Autos einen rascheren Ausbau der Ladeinfrastruktur. „Vor allem die Kommunen müssen aktiv werden und Flächen vor Ort ausweisen. Leider fühlt sich in vielen Rathäusern niemand so recht zuständig. Im Prinzip brauchen wir in jeder Stadt einen E-Mobilitäts-Manager“, sagte er. Auch die Wirtschaft müsse aktiver werden. „Für den Handel und den Immobiliensektor bringt das Thema Laden große Chancen. Wer jetzt investiert, wird davon lange profitieren.“