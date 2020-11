In der anstehenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie sowie bei VW geht es um die Vier. Allerdings unter unterschiedlichen Vorzeichen. Die IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat am Dienstag ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen beschlossen, über die noch der Vorstand der Gewerkschaft am 26. November entscheiden muss.

VW: Für die 120.000 Beschäftigten der westdeutschen Werke fordert die Gewerkschaft 4 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem soll der Anspruch, Einmalzahlungen in freie Tage zu wandeln, erweitert werden. Bislang galt dieser Anspruch auf sechs zusätzliche freie Tage für besonders belastete Mitarbeiter, zum Beispiel wenn sie Angehörige pflegen. Künftig sollen auch IG-Metall-Mitglieder dieses Wandlungsrecht erhalten. Damit will die Gewerkschaft Mitglieder binden, beziehungsweise neue werben. Wie unsere Zeitung erfuhr, ist die Bereitschaft zur Mitgliedschaft in aktuell besonders gefragten Berufen unterdurchschnittlich ausgeprägt – das gelte etwa für Informatiker und Juristen. Eine weitere Forderung der IG Metall: Die Zahl der aktuell

1400 Lehrstellen soll bis 2030 erhalten bleiben. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh kommentierte die Forderungen: „Die Belegschaften bei Volkswagen haben seit der letzten Erhöhung der Entgelte im Mai 2018 Leistungen erbracht: Unser Unternehmen ist mitten in einem erfolgreichen, aber anstrengenden Wandel zur Elektro-Mobilität. Und gleichzeitig haben wir uns auf den Weg zur erfolgreichen Digitalisierung des Unternehmens gemacht.“ Seit zehn Monaten laufe dieser Wandel unter Corona-Bedingungen. Osterloh: „Das alles haben die Kolleginnen und Kollegen unterstützt und so dafür gesorgt, dass Volkswagen heute deutlich besser dasteht als viele andere Hersteller. Darum ist es nur angemessen und gerecht, wenn die Beschäftigten nun eine anständige Entgelterhöhung erwarten.“

4 Prozent mehr Lohn sei eine Forderung „mit Augenmaß“. Metall- und Elektroindustrie: Für die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie fordert die IG Metall ebenfalls 4 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Anders als bei VW soll dieser Baustein aber flexibel zur Arbeitsplatzsicherung eingesetzt werden können. Betriebe unter wirtschaftlichem Druck sollen zum Beispiel die Arbeitszeit senken können, ohne dass sich die Einkommen der Mitarbeiter im selben Maß verringern. Im Gegenzug soll dann die Lohnerhöhung geringer ausfallen. Hinzu kommen sollen verbesserte Tarifregelungen zur Beschäftigungssicherung. Außerdem fordert die IG Metall eine Verbesserung der Ausbildung und der Übernahmeregelungen für Auszubildende und dual Studierende.