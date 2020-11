Dax ringt weiter mit 13 300-Punkte-Marke

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Ohne Impulse von der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt leicht zugelegt. Nach einer trägen Eröffnung notierte der Dax im frühen Handel zuletzt 0,26 Prozent höher bei 13.320,63 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,4 Prozent an.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte sank am Freitagmorgen um 0,12 Prozent auf 29.182,42 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent aufwärts.

Unter den Einzelwerten fielen die VW-Vorzugsaktien als Dax-Schlusslicht mit einem Verlust von 1,5 Prozent auf. Dabei hatte der Autokonzern für 2021 eine weitere Steigerung seines weltweiten Marktanteils in Aussicht gestellt. Zudem kündigte Volkswagen an, in seine Produktpalette reiner Elektroautos auch einen günstigen Kleinwagen zu Preisen ab rund 20.000 Euro aufzunehmen.

Eine Kaufempfehlung der Commerzbank trieb die Aktien des Düngerkonzerns K+S um 6,4 Prozent nach oben, auf den höchsten Stand seit Februar. Unerwartet hohe Erlöse aus dem Verkauf des US-Salzgeschäfts sowie die Milliardenabschreibung im dritten Quartal hätten die Bilanzrisiken verringert, erklärte Analyst Michael Schäfer in einer Studie. Zudem helle sich das landwirtschaftliche Umfeld spürbar auf, was die Düngerpreise antreiben könnte.

Eine angekündigte Übernahme von Medios bescherte den Aktien des Spezialpharma-Unternehmens einen Gewinn von 18 Prozent auf den höchsten Stand seit August. Medios erwirbt den Großhändler Cranach Pharma für rund 121 Millionen Euro. Zur Finanzierung soll das Grundkapital um rund 20 Prozent erhöht werden. Die Akquisition erscheine wertsteigernd für Medios, schrieb Jefferies-Analyst Alexander Thiel in einer Ersteinschätzung. Der Deal steigere zudem erheblich die Wachstumsbasis des Unternehmens.

