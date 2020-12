Neußer und VW vertagen Rechtsstreit

Der frühere Entwicklungschef der Marke VW (Mitte) mit Rechtsanwälten am Arbeitsgericht in Braunschweig. Das Berufungsverfahren in Hannover pausiert auf Wunsch von Neußer und VW.

An diesem Mittwoch hätten sich die Anwälte von Ex-VW-Vorstand Heinz-Jakob Neußer und Volkswagen eigentlich in einem Saal des Landesarbeitsgerichts in Hannover getroffen, um die Zulässigkeit der Kündigung zu verhandeln. Wie das Gericht nun aber mitteilte, wurde der Berufungstermin „aufgrund übereinstimmenden Antrags beider Parteien“ aufgehoben.