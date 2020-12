2035 im Blick – VW will das Aus für Verbrenner 5 Jahre vorziehen

Wolfsburg. So will der Autobauer auf den von der EU geplanten „Green Deal“ reagieren. In diesem Jahr wird der CO2-Grenzwert wohl verfehlt.

Auf den Volkswagen-Konzern kommen womöglich Strafen in Millionenhöhe zu. Grund: Der Konzern könnte in diesem Jahr die CO 2 -Grenzwerte der EU reißen. Ein Sprecher des Autobauers sagte unserer Zeitung: „Möglicherweise verfehlt Volkswagen die Ziele in diesem Jahr knapp.“ Bereits Anfang November hatte Konzernchef Herbert Diess angedeutet, dass der Autobauer die Grenzwerte vermutlich nicht einhält.

VW und Audi erreichen Ziele Die Marke VW hat ihre Ziele dagegen nach Informationen unserer Zeitung sogar übererfüllt. Dafür sorgten die E-Modelle. Das gelte auch für Audi. Für das Erreichen des Konzern-Flottenziels hätten 15.000 E-Fahrzeuge gefehlt, hieß es. Dass sie nicht verkauft wurden, sei der Corona-Krise geschuldet und Anlauf-Verzögerungen unter anderem beim ID.3. Vom nächsten Jahr an sei das Einhalten der Grenzwerte kein Thema mehr. Weitreichende Folgen des „Green Deal“ Die aktuelle Grenzwert-Problematik gibt einen Vorgeschmack auf den von der EU geplanten „Green Deal“. Wird er umgesetzt, dann müssen die Autobauer den CO 2 -Ausstoß ihrer Fahrzeuge bis 2030 gegenüber 2021 nicht wie bisher um 37,5 Prozent senken, sondern um 50 Prozent. Bei VW heißt es zwar: „Wir sind vorbereitet“. Dennoch hätte der „Green Deal“ erhebliche Auswirkungen. 300.000 E-Autos mehr Die Marke VW bezifferte den Mehrbedarf an reinen Elektro-Fahrzeugen ab 2030 bereits auf 300.000 jährlich, um die dann geltenden Grenzwerte einhalten zu können. Das entspricht in etwa der Kapazität eines Fahrzeugwerks. Die Marke müsste den Anteil der Stromer in ihren Flotte von den bisher geplanten 35 Prozent auf 55 Prozent erhöhen. Strategie müsste angepasst werden Der „Green Deal“ würde VW auch zwingen, die Strategie anzupassen. Gedankenspiele gibt es bereits. So könnte das Aus des Verbrennermotors um fünf Jahre vorgezogen werden. Bislang sah die Strategie vor, dass die letzten Verbrenner im Jahr 2040 verkauft werden. Nun wird das Jahr 2035 angepeilt. Das zumindest ist der Richtwert für die EU. In Afrika und in Südamerika könnten Benzin- und Diesel-Modelle dagegen noch zehn Jahre länger produziert werden. Mehr Sicherheit durch EU-Beschluss Der „Green Deal“ wird bei Volkswagen aber nicht nur kritisch gesehen. Er bestätige die Strategie der Wolfsburger und zwinge die anderen Hersteller, denselben Weg einzuschlagen, war zu erfahren. Das gebe Sicherheit. Wirtschaft