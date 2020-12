Hunderte von Drohnen haben in der Nacht den Himmel über der südkoreanischen Hauptstadt Seoul erleuchtet. Sie vermitteln Botschaften zum richtigen Verhalten in der Corona-Krise.

Corona-Botschaften am Himmel über Seoul

Drohnenführschein: Was sich für Drohnenbesitzer nun ändert

Drohnen werden in Deutschland immer beliebter. Fast 500.000 Drohnen schwirren nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) durch den deutschen Luftraum, fast 96 Prozent sind davon im Privatgebrauch.

Jede dritte Drohne ist eine Spielzeugdrohne bis zu einem Wert von 300 Euro, der Rest sind laut des Verbandes häufig Drohnen, die mit einer Kamera ausgestattet sind, um etwa Urlaubsbilder anfertigen zu können.

Doch für die Hobbypiloten gelten ab dem 31. Dezember neue Regeln. Dann setzt der Bund die beschlossenen Regeln der EU-Kommission um. So will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Deutschland zum „Vorreiter in Europa“ machen. Unsere Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.

Brauche ich künftig einen Drohnenführschein?

Einen Drohnenführerschein, der eigentlich „EU-Kompetenznachweis für Fernpiloten“ heißt, mussten bisher nur Hobbypiloten absolvieren, deren Drohne mehr als zwei Kilogramm wog.

Jetzt ziehen EU und Bund die Zügel an: Am dem kommenden Jahr muss jeder einen Drohnenführerschein absolvieren, der eine Drohne mit einer Startmasse von 250 Gramm fliegt. Die Prüfung wird als Online-Prüfung vom Luftfahrtbundesamt durchgeführt. Alle Informationen zur Antragsstellung finden sich dafür auf der Seite des Luftfahrtbundesamtes.

Vor der Prüfung ist ein rund dreistündiges Online-Training notwendig, welches beliebig oft wiederholt werden kann. Nach erfolgreicher Prüfung ist der Drohnenführerschein fünf Jahre lang gültig.

Lesen Sie auch:DB Schenker will Flugtaxis spätestens ab 2023 einsetzen

Muss ich meine Drohne registrieren lassen?

Sofern es sich nicht um eine Spielzeugdrohne handelt, müssen Drohnen, die mit einer Kamera ausgestattet sind, immer registriert werden– unabhängig vom Gewicht. Ansonsten muss man Drohnen mit einem Startgewicht von 250 Gramm registrieren lassen.

Wer seine Drohne registrieren lässt, erhält eine Registrierungsnummer. Diese Nummer muss auf jeder vom registrierten Betreiber eingesetzten Drohne sichtbar angebracht werden.

Allerdings räumt das Luftfahrtbundesamt eine Übergangsfrist ein: Vier Monate wird die Registrierungspflicht für alle Betreiber einer Drohne der „offenen“ oder „speziellen“ Kategorie ausgesetzt, wenn weiterhin der Name und die Adresse des Betreibers über eine Plakette an der Drohne angebracht werden.

Lesen Sie hier:Neues Fluggerät: CityAirbus soll Nahverkehr revolutionieren

Was bedeutet „offene Kategorie“?

Drohnen werden in drei Betriebskategorien eingeteilt: „offen“, „speziell“ und „zulassungspflichtig“. In die „offene“ Kategorie fallen Drohnen, die in ihrer Startmasse nicht schwerer als 25 Kilogramm sind, maximal bis zu 120 Meter hoch fliegen und keine gefährlichen Güter transportieren oder Gegenstände abwerfen können. Die 120 Meter, die sogenannte Sichtweite, wird dabei nun ausgeweitet: Bisher galt nur eine Sichtweite von 100 Metern.

In die „spezielle“ Kategorie fallen Drohnen, die außerhalb der Sichtweite unterwegs sind oder eine Startmasse von mehr als 25 Kilogramm auf die Waage bringen. „Zulassungspflichtig“ sind Drohnen, die etwa in Zukunft Personen oder auch gefährliche Güter transportieren.

Brauche ich eine Betriebsgenehmigung?

Gängige Drohnen für Hobbypiloten sind erlaubnisfrei. Erst ab der „speziellen“ Kategorie wird eine Betriebsgenehmigung benötigt.

Darf ich mit der Drohne überall fliegen?

Nein. Immer wieder störten etwa zuletzt Drohnen den Betrieb an Flughäfen. Aber auch andernorts sind Drohnenflüge strikt untersagt, etwa über Krankenhäusern oder Naturschutzgebieten. Und auch über Wohngrundstücken Dritter sind die Drohnen tabu.