New Yorker – Corona, aber kein Homeoffice?

In der Corona-Pandemie arbeitet laut einer Bitkom-Studie aktuell fast jeder zweite Arbeitnehmer ausschließlich oder teilweise im Homeoffice. Beim Mode-Giganten New Yorker mit Sitz in Braunschweig ist das offenbar nicht der Fall. Wie ein Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, unserer Zeitung berichtete, müssen die Angestellten aus Verwaltung, Logistik, Einkauf und Co. täglich in die Büros der Braunschweiger New-Yorker-Standorte kommen – obwohl die Corona-Infektionszahlen seit Wochen steigen. New Yorker äußerte sich auf Anfrage nicht.

Dabei hatte der Mode-Filialist bis September nach unseren Informationen zumindest teilweise Homeoffice erlaubt. Für die vielen Mitarbeiter gab und gibt es wohl außerdem verschiedene Kurzarbeitsmodelle. Nach Angaben des Hinweisgebers arbeiteten einige New-Yorker-Angestellte bis September in einem Schichtsystem jeweils jeden Tag vier Stunden mobil zuhause und vier Stunden im Büro. Doch dann sei das Homeoffice abrupt abgebrochen worden. Der Flurfunk bei New Yorker nennt dafür einen Grund: Für die Geschäftsführung seien ein oder zwei Angestellte telefonisch nicht zu erreichen gewesen. Das soll das Misstrauen geschürt und zur Kehrtwende beim mobilen Arbeiten geführt haben.

„Unser Unternehmen macht stur weiter“

Der Hinweisgeber, der sich an unsere Redaktion gewandt hat, ärgert sich: „Viele machen sich Gedanken, Corona und Homeoffice sind unter den Kollegen jeden Tag Thema. Aber unser Unternehmen macht einfach stur weiter“, sagt er. Mit seinem Unverständnis über die Situation sei er nicht alleine, gibt er an. Viele fühlten sich unwohl. Zwar gelte die Maskenpflicht, überall stünden Desinfektionsmittelspender bereit, und die einzelnen Abteilungen seien in zwei Teams gesplittet worden, damit sie in einem Corona-Fall weiterhin arbeitsfähig sind – dennoch arbeite man zu mehreren in großen Büros. Dort sei man schon einigermaßen dicht aneinander und mit dem Querlüften sei es auch schwierig. FFP2-Masken seien auf Nachfrage für Mitarbeiter erhältlich, trotzdem habe es bereits mehrere Corona-Fälle im Unternehmen gegeben. Es würden laut dem Mitarbeiter lieber ganze Räume desinfiziert, anstatt Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken.

Das Unternehmen äußerte sich auch auf mehrmalige Anfrage nicht dazu, ob Homeoffice erlaubt ist und ob der Geschäftsführung der Unmut der Mitarbeiter bekannt ist. Eine Pressestelle ist bei New Yorker – wie üblich bei Unternehmen – telefonisch nicht direkt zu erreichen. Eine telefonische Weiterleitung zu Sprechern ist dort offenbar auch nicht erwünscht. Zuletzt wimmelte die Zentrale einen Anruf ab. E-Mails wurden nicht beantwortet.

Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hat erst vor knapp zwei Wochen gefordert, dass Homeoffice überall da, wo es möglich ist, die Regel sein müsse – um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Auch das ist offenbar nicht bei dem Mode-Filialisten angekommen. Trotz erneuten Lockdowns – der auch Kindergärten und Schulen umfasst – müssten die Angestellten, auch Elternteile, weiterhin in den Büros erscheinen. Der Mitarbeiter erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er es erschreckend finde, dass sich ein Unternehmen mit einer Zielgruppe von 12- bis 39-Jährigen „so rückständig“ verhalte. Die Chefs misstrauten ihren Mitarbeitern.

Da sind die New-Yorker-Geschäftsführer Friedrich Knapp und Florian Kall aber wiederum nicht die einzigen. In unserer Region gibt es wohl auch andere Groß-Unternehmen, bei denen Homeoffice faktisch verboten ist. Wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ergab, sehen viele Arbeitgeber das Homeoffice weniger positiv als Arbeitnehmer. Von 1097 im Oktober befragten Unternehmen gaben 30,4 Prozent der Firmen eine unveränderte und 27 Prozent sogar eine gesunkene Produktivität ihrer Belegschaften an. Nur 5,7 Prozent der Betriebe bemerkten laut Umfrage eine Steigerung der Produktivität beim mobilen Arbeiten.

Laut der bereits anfangs zitierten Bitkom-Studie schätzt hingegen jeder vierte Arbeitnehmer seine Produktivität im Homeoffice deutlich höher ein als im Büro. Und die Arbeitnehmer sehnen sich aktuell geradezu ins Homeoffice: Laut Bitkom beantwortete demnach niemand die Frage, ob man sich wünsche, im Homeoffice arbeiten zu dürfen, mit „nein“. Der Digitalverband befragte repräsentativ 1.503 Erwerbstätige im Oktober und November. Für viele Arbeitnehmer bietet das Homeoffice zahlreiche Vorteile: Vom Wegfall der Arbeitswege bis hin zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Der Bitkom-Präsident Achim Berg sagte im Zusammenhang mit der Studie: „In vielen Unternehmen scheint (...) weiterhin eine starke Präsenzkultur vorzuherrschen. Das ist nicht nur anachronistisch, sondern in der aktuellen Pandemiesituation auch unverantwortlich.“ Unverantwortlich findet das Verhalten von New Yorker auch der Mitarbeiter, der sich an unsere Zeitung wandte. Er ist nach eigenen Angaben nicht der einzige. Einen Betriebsrat oder eine andere Anlaufstelle gibt es für ihn oder andere Angestellte des Mode-Unternehmens nicht. Bitkom-Präsident Berg erklärt, unabhängig von Zeit und Ort zu arbeiten, könne allen Seiten Vorteile bringen. „Aber das setzt einen tiefgreifenden Kulturwandel in der Arbeitswelt voraus.“ Auf den müssen die Mitarbeiter bei New Yorker offenbar noch warten.