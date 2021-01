Scheidender Werkleiter sieht VW-Stammwerk für Zukunft gerüstet

Der Leiter des Volkswagen-Werkes Wolfsburg, Stefan Loth, verlässt am Ende des Jahres die Wölfestadt und wechselt zum 1. Januar innerhalb des VW-Konzerns nach Zwickau. Dort übernimmt er die Position als Geschäftsführer für Technik und Logistik von VW Sachsen. Loth folgt dort auf Reinhard de Vries, der nach mehr als 35 Jahren in den Ruhestand geht. Die Leitung des Wolfsburger Stammwerkes wird der gebürtige Braunschweiger Rainer Fessel übernehmen. Fessel war zuvor für die Seat-Fabrik im spanischen Martorell verantwortlich.

Der Abschied aus Wolfsburg falle ihm nicht leicht, gibt Loth in einem Konzerninterview zu. „Viereinhalb Jahre war das Werk Wolfsburg mein zweites Zuhause – da dreht man sich nicht so einfach um und geht. Das prägt, und da nimmt man auch sehr viel mit“, sagt er. Seit Sommer 2016 hat Loth (53) das Wolfsburger Stammwerk geleitet. Davor war der promovierte Maschinenbau-Ingenieur bereits für das Seat-Werk im spanischen Martorell und das Werk von FAW-Volkswagen in Chengdu/China verantwortlich.

Produktion des neuen SUV als Erfolg für die Zukunft

In seiner Amtszeit habe das Werk Wolfsburg bei internationalen Vergleichen wichtige Auszeichnungen gewinnen können. Ein Beispiel ist der „Lean Production Award“ für die Produktionsstrategie. Aber auch die Schwierigkeiten beim Golf 8 fielen in diese Zeit. Als wichtigsten Erfolg für die Zukunft des Standortes bezeichnet der scheidende Werkleiter, dass die Produktion des neuen SUVs nach Wolfsburg geholt werden konnte.

Der Siebensitzer soll ab 2024 im Stammwerk gebaut werden. „Das bedeutet Planungs- und auch Beschäftigungssicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort“, sagt Loth. Da im Fertigungsbereich 2 mit dem VW Tiguan und dem Seat Tarraco bereits zwei SUV-Modelle gebaut werden, würden mit dem neuen Modell nicht zu viele Umbauarbeiten einhergehen. Aber es gelte, die Beschäftigten entsprechend zu schulen. „Neue Modelle bringen natürlich auch immer Zukunftstechnologien in die Produktion ein“, sagt dazu Christian Vollmer, VW-Markenvorstand für Produktion und Logistik.

Wolfsburger für Wechsel zur E-Mobilität gut aufgestellt

Gespannt blickt Loth auch auf den Wolfsburger Wandel in Richtung E-Mobilität. „Mit inzwischen drei Hybridmodellen zeigt das Werk aber schon, dass es bei der Elektromobilität gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet ist“, sagt er. Ab 2025 soll laut Ankündigung des Aufsichtsrates ein vollelektrisches Modell in Wolfsburg gebaut werden. „Der Standort ist dafür bestens aufgestellt. Ich werde auf jeden Fall sehr genau verfolgen, wie sich das Stammwerk verändert und weiter entwickelt“, meint Loth.

Christian Vollmer, VW-Markenvorstand für Produktion und Logistik (rechts), lobt den scheidenden Werkleiter Stefan Loth für seine Weichenstellungen für das Wolfsburger Stammwerk. Foto: Volkswagen

Auf die neue Herausforderung in Zwickau und das dortige Team freue er sich. „Natürlich bin ich auch ein wenig stolz, dass ich die größte E-Auto-Fabrik in Europa verantworten werde“, erzählt er. In Zwickau werden bereits die elektrischen VW-Modelle der ID-Familie gebaut. „Mit der Fertigung der ID-Modelle in Zwickau spielt der Standort eine wesentliche Rolle für das globale Produktionsnetzwerk von Volkswagen“, sagt Loth. Der VW-Standort in Zwickau zeige, wie sich der Konzern und die gesamte Automobilindustrie verändern würden.

Unter Loth wird Stammwerk Mehrmarkenstandort

Christian Vollmer stellt heraus, dass Loth in seiner Wolfsburger Zeit die entscheidenden Weichen für die Neuausrichtung des Standorts gestellt habe. Denn: „Unter seiner Leitung ist das Werk Wolfsburg zu einem Mehrmarkenstandort geworden, zum Leitwerk für die wichtigen Modelle Golf und Tiguan.“ Zudem habe der Werkleiter nicht nur in der Corona-Pandemie seine Professionalität und sein Krisenmanagement unter Beweis gestellt.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte Loth nicht persönlich, aber im Rahmen einer Skype-Videokonferenz verabschiedet werden, berichtet Vollmer. Daran haben unter anderem der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh und die stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo teilgenommen. Vollmer: „Wir hatten in der kurzen Zeit eine sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit, und ich bin überzeugt, dass Stefan Loth mit seiner Erfahrung, große Werke in den Anlaufphasen zu leiten, genau der Richtige ist für die neue Aufgabe als Geschäftsführer Technik der VW Sachsen GmbH.“