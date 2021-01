IHK zu Corona: Abschlussprüfungen der Azubis waren Kraftakt

Rund 200 Jugendliche sitzen am schriftlichen Test ihrer Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Das Bild entstand 2014 in Erfurt, vor Corona. 2020 wurden die Sommerprüfungen erst im Juni statt im April und Mai geschrieben. Ihre Vorbereitungen waren wegen der Corona-Pandemie aufwändiger als sonst.

Rund 6000 Auszubildende zwischen Harz und Heide haben im vergangenen Jahr ihre Abschlussprüfungen geschrieben. In Zeiten der Corona-Krise war das für alle Beteiligten kein ganz einfaches Unterfangen. So fielen unter anderem pandemiebedingt einige Wochen Präsenzunterricht in den Berufsschulen zur Vorbereitung auf die Prüfungen aus. Als Ersatz boten die Berufsschulen zum Beispiel Videokonferenzen an, die Industrie- und Handelskammern (IHK) stellten den Ausbildungsbetrieben zudem Hinweise zu Lernplattformen und weiteren Lernhilfen zur Verfügung. „Die Prüfungsorganisation in dieser schwierigen Zeit war ein gemeinsamer Kraftakt unserer IHK mit vielen Partnern auf regionaler und auf Bundesebene“, sagt Sönke Feldhusen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Ausbildungsexperte der IHK Lüneburg-Wolfsburg.

Besonderer Dank an Prüfer

Hinter diesem Kraftakt stehen im Kammerbezirk Lüneburg-Wolfsburg auch 1800 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, ohne deren Einsatz laut Feldhusen Prüfungen in der Beruflichen Bildung nicht möglich gewesen wären. Sie hätten auch in der Corona-Krise in ihrem Engagement nicht nachgelassen. Diesen besonderen Einsatz lobt auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, Florian Löbermann.

Andreas Kirschenmann, Präsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Foto: privat

„Ohne das Engagement unserer rund 2300 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer sowie der IHK-Mitarbeitenden, wären diese Phasen nicht so reibungslos gelaufen, wie sie es sind.“ Der Einsatz der Ehrenamtlichen hat sich gelohnt: Trotz der widrigen Umstände gehörten einige Auszubildende 2020 erneut zu den Prüfungsbesten aus Niedersachsen, berichtet Löbermann. Im Prüfungswesen mussten wegen der Corona-Pandemie einige Umstrukturierungen vorgenommen werden, sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer. So konnten die Prüfungen wegen der Corona-Pandemie beispielsweise nicht wie gewohnt im April und Mai geschrieben werden, sondern mussten in den Juni verschoben werden. Zudem passte man die Prüfungsabläufe an. Aber: „Online-Prüfungen gab es nicht“, erklärte eine Sprecherin der IHK Lüneburg-Wolfsburg.

Corona-konforme Prüfungsabläufe

Um diese digitalen Prüfungen zu vermeiden, wurden etwa Hygienepläne erstellt und größere Räume für die Klausuren gesucht, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Teilweise mussten Prüfungen auch auf mehrere Tage aufgeteilt werden, damit den Kontaktbeschränkungen entsprochen werden konnte. In enger Kooperation mit den zuständigen Stellen und Gesundheitsämtern seien diese Herausforderungen gut bewältigt worden, hieß es von der IHK Braunschweig. 4300 Auszubildende konnten so im Jahr 2020 im Braunschweiger Bezirk ihre Zwischen- und Abschlussprüfungen ablegen. Im Kammerbezirk Lüneburg-Wolfsburg wurden im vergangenen Jahr 3800 junge Fachkräfte geprüft.

Aus unserer Region kamen insgesamt rund 6000 Prüflinge. In ganz Niedersachsen legten knapp 30.000 Lehrlinge ihre Abschlussprüfung ab. Die Sommerprüfungen 2020 sind genauso gut ausgefallen wie sonst, heißt es von der IHK Lüneburg-Wolfsburg. „Auch dank der guten Vorbereitung durch die Betriebe und die Berufsbildenden Schulen, die sich der Situation schnell angepasst haben und die Azubis mit Online-Formaten und Lernmaterialien unterstützt haben“, erklärte eine Sprecherin. Die Winterprüfungen laufen aktuell noch. „Wir gehen aber davon aus, dass die Prüflinge trotz der Corona-Pandemie ähnlich gut vorbereitet sind, wie im Sommer“, so die Sprecherin.

„Keine IHK funktioniert ohne Ehrenamtliche“

Im Kammerbezirk Lüneburg-Wolfsburg engagieren sich nach eigenen Angaben insgesamt rund 2500 Menschen ehrenamtlich, die meisten als Prüfer in der Aus- und Weiterbildung, aber auch in Gremien wie der Vollversammlung, dem „Parlament der regionalen Wirtschaft“. „Sie alle prägen unsere Mitmach-IHK, die davon lebt, dass sich Unternehmer einbringen und Impulse setzen – für ihre Branche und die regionale Wirtschaft“, sagt dazu Andreas Kirschenmann, Präsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Jedes Jahr zeichnet die IHK Lüneburg-Wolfsburg langjährig tätige Ehrenamtliche persönlich auf einem „Ehrenamtstag“ aus. Dieser hat im vergangenen Jahr allerdings coronabedingt ausfallen müssen.

Stattdessen bekamen die ehrenamtlich Engagierten als Anerkennung ihrer Arbeit ein Geschenk als Dankeschön per Post zugeschickt, teilte die IHK mit. „Unsere IHK nimmt pro Jahr mehr als 2000 Prüfungen in der Weiterbildung und mehr als 8000 Prüfungen in der Ausbildung ab. Dieses Pensum ist nur dank kompetenter und qualifizierter Fachleute möglich, die sich ehrenamtlich engagieren und dafür knapp eine Woche pro Jahr ihrer Zeit investieren“, sagt Kirschenmann. Ehrenamtliche seien für die Arbeit unverzichtbar.

Der Kammerpräsident hofft, sie in 2021 auch wieder persönlich auszeichnen zu können. Auch im Kammerbezirk Braunschweig funktioniere ohne die Ehrenamtlichen nur wenig. „Ob in der Vollversammlung als oberstes Beschlussgremium, im Präsidium, in den Fach- und regionalen Ausschüssen als gesuchter Rat- und Impulsgeber oder im Prüfungswesen als Rückgrat der Berufsausbildung – das Ehrenamt ist das Entscheidende an der IHK-Arbeit. Ich freue mich, dass über 2000 Menschen im Ehrenamt der IHK Braunschweig aktiv sind und sich engagieren, zuverlässig und sehr verantwortungsvoll“, betont Hauptgeschäftsführer Löbermann. Dadurch gestalte das Ehrenamt die IHK und ihre Entwicklung aktiv mit und mache sie auf diesem Weg „im besten Sinne möglich“.