Weniger Blaumänner, mehr IT-Experten und Verkäufer bei VW

Für Arbeitnehmer in der Autobranche dürften es deutlich ungemütlicher werden. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart erwartet „ein vielfach verflochtenes Nebeneinander von Arbeitsplatzaufbau, Arbeitsaufwertung und Arbeitsplatzentfall“. Das ist das Ergebnis einer Studie zu den Auswirkungen von Elektro-Mobilität und Digitalisierung auf die Beschäftigung bei VW bis 2030.

Dass sich die gesamte Autobranche in einer tiefgreifenden Umbruchphase befindet, ist zwar allgemein bekannt. Welche Konsequenzen für die Arbeitsplätze daraus folgen, das basierte bisher jedoch auf Annahmen und Modellrechnungen. Das Fraunhofer-Institut suchte in seiner Studie nach präziseren Antworten. Beauftragt wurde sie vom VW-Nachhaltigkeitsbeirat. Das Besondere: Erstmals wurden konkrete produkt- und prozessbezogene Zahlen, Planungsdaten und fachliche Einschätzungen eines großen Automobilherstellers einbezogen – alle kommen von VW. So sei nach Fraunhofer-Angaben erstmals eine aus der Praxis abgeleitete Vorausschau auf die quantitative und qualitative Entwicklung der Beschäftigung entstanden. Die Ergebnisse könnten auf die gesamte Branche übertragen werden.

Die Basis

Für die Ableitung der Ergebnisse wurde folgendes, auf VW-Angaben basierende Szenario zugrunde gelegt: Bis 2029 sinkt die Zahl der Verbrenner in Deutschland im Vergleich zu 2019 um 42 Prozent. Die Zahl der Stromer hingegen steigt im selben Zeitraum um mehr als das Dreifache. Schon 2025 werden demnach etwa so viele E-Fahrzeuge wie Verbrenner gefertigt. Als Referenzfahrzeuge für die Ermittlung der Arbeitsumfänge dienten die Kompaktwagen Golf 8 und der rein elektrische ID.3. Untersucht wurden die Veränderungen in den drei Beschäftigungsgruppen „Produktion und Logistik“, „Beschaffung, Finanzen und Personal“ sowie „IT, Technische Entwicklung, Vertrieb und Marketing“. Mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung gilt: Die Einschätzungen der Wissenschaftler zu Arbeitsplatzab- beziehungsweise -aufbau fielen stets etwas deutlicher aus als die Erwartungen von Volkswagen. Vor allem aber rechnet Fraunhofer mit schnelleren Veränderungen als der Autobauer.

Die Folgen der Elektro-Mobilität

Im Fahrzeugbau werden die negativen Auswirkungen der Transformation zur E-Mobilität nicht so drastisch sein, wie bisher in anderen Untersuchungen angenommen, lautet ein Ergebnis der Studie. Bis 2029 sinke der Bedarf an Mitarbeitern in der Fahrzeugproduktion im Schnitt um 12 Prozent. Allerdings sei dies nur zu einem kleinen Teil eine Folge der elektrifizierten Autos. Stärker ins Gewicht fielen dagegen die geplanten Stückzahlen sowie die gesteigerte Produktivität. Das Fazit der Wissenschaftler: „Folglich wird die zunehmende Elektro-Mobilität selbst nur einen geringen direkten Beschäftigungseffekt haben, aber Auslöser und Katalysator für weitere Optimierungen in verschiedenen Bereichen sein.“

Weitaus kritischer ist die Situation in der Komponenten-Fertigung, zu der die Werke Braunschweig und Salzgitter gehören. „In der Komponentenfertigung ist der Personalbedarf für die Herstellung eines konventionellen Antriebsstranges um 70 Prozent höher als für die Herstellung eines Antriebsstrangs eines Elektrofahrzeugs“, heißt es in der Studie. Entsprechend groß sei der „Transformationsdruck“. Soll heißen: Ohne eine Gegenstrategie wären viele Arbeitsplätze bedroht.

Diese Strategie gibt es allerdings seit Jahren: „Zukunftspakt“ und „Roadmap digitale Transformation“ beinhalten unter anderem Stellenabbau vor allem über Altersteilzeit sowie Weiterbildungsprogramme. „Absehbare negative Beschäftigungseffekte können durch eine Erhöhung der Stückzahlen und durch die Verlagerung auf die Fertigung neuer Komponenten – wie zum Beispiel Batteriezellen – abgefedert werden“, empfehlen die Fraunhofer-Wissenschaftler. Auch dies geschieht zum Teil bereits, so baut das Werk Braunschweig Batteriesysteme, das Werk Salzgitter Teile für den E-Motor und in absehbarer Zeit Batteriezellen.

Die Folgen der Digitalisierung

Die Beschäftigungsgruppe Produktion und Logistik ist unter dem Aspekt „Zahl der Arbeitsplätze“ der größte Verlierer der Digitalisierung. Wie bereits angedeutet, erwarten die Wissenschaftler, dass durch den Ausbau der E-Mobilität die Einführung digitaler Technik und die Automatisierung beschleunigt werden. Sie gehen daher von einem Arbeitsplatzabbau als Folge der Digitalisierung zwischen 7 und 20 Prozent aus. Gleichzeitig steige aber der Umfang der Planungs- und Verwaltungstätigkeiten, um die neue Produktionstechnik zu installieren und zu betreiben. Somit könnte der Bedarf an Produktions- und Logistikplanern um bis zu 3 Prozent wachsen.

In der Beschäftigungsgruppe Beschaffung, Finanzen und Personal erwarten die Wissenschaftler vergleichsweise überschaubare Effekte der Digitalisierung auf die Zahl der Arbeitsplätze. Die Spanne ihrer Prognose reicht von einem Erhalt aller Stellen bis zu einem Abbau von maximal 10 Prozent. Stärker werde sich dagegen die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit verändern – hin zu einer „proaktiv vorausschauenden“ Tätigkeit. Der Fokus liege auf einer Verbesserung der VW-internen Dienstleistungen dieser Beschäftigungsgruppe – und das gehe mit steigenden Qualifikationsanforderungen einher.

Die Beschäftigungsgruppe „IT, Technische Entwicklung sowie Vertrieb und Marketing“ gehört nach Fraunhofer-Einschätzung zu den Gewinnern der Digitalisierung. Grund: Sie trage „einen großen Teil der Verantwortung für die digitale Transformation innerhalb von Volkswagen und für die integrierte Produkt- und Dienstleistungsentwicklung“. Für die Gruppe erwarten die Wissenschaftler einen Anstieg der Arbeitsplätze zwischen 2 und 12 Prozent.

Das Fazit der Wissenschaftler: „In allen untersuchten Jobclustern und Bereichen wird die Digitalisierung große qualitative Veränderungen der Beschäftigung auslösen. Diese führen in fast allen untersuchten Bereichen zu erheblichen Aus- und Weiterbildungsbedarfen hinsichtlich der Digitalkompetenz.“ Eine weitere Herausforderung: In den Abteilungen, in denen mit einem Beschäftigungszuwachs zu rechnen ist, würden interne Qualifizierung und Personalentwicklung nicht ausreichen, um den zusätzlichen Experten-Bedarf zu decken. Daher müsse VW sich stärker um Experten von außen bemühen.

Die Bedeutung der Branche

Dass die Transformation nicht nur die Autobauer und ihre Zulieferer trifft, sondern von einem Erfolg beziehungsweise Misserfolg des Umbaus das ganze Land betroffen sein wird, zeigen folgende Zahlen: So beschäftigt die Autoindustrie in Deutschland nach Fraunhofer-Angaben 830.000 Menschen, hinzu kämen 1,3 Millionen Beschäftigte im Kfz-Gewerbe sowie in Zuliefer-Unternehmen. Das entspreche knapp 5 Prozent aller inländischen Arbeitsplätze.

Die Treiber

Treiber der „tiefgreifendsten“ Transformation der Autoindustrie seien die sich verschärfenden Klimaziele. Die daraus folgenden technischen Veränderungen – Elektro-Mobilität und Digitalisierung – zwängen die Unternehmen dazu, sich von Autobauern zu Hard- und Software-Unternehmen sowie zu Mobilitätsanbietern zu wandeln. Das sei aber nicht nur eine „historische Herausforderung“, sondern zugleich eine „historische Chance“, neue Geschäftsmodelle zu schaffen.

Die Fraunhofer-Wissenschaftler empfehlen allen Unternehmen der Branche, die Zusammenarbeit auszubauen. „Das Zusammenspiel der beiden Transformationstreiber Digitalisierung und Elektro-Mobilität wird nach den Erkenntnissen der vorliegenden Studie den Bedarf an und die Bedeutung von neuen funktions- und unternehmensübergreifenden Kooperationen, Netzwerken und Partnerschaften erhöhen“, schreiben sie. Die Wertschöpfung der künftigen, transformierten Mobilitätswirtschaft werde sich innerhalb eines Systems abspielen, „in dem die eigene Wettbewerbsfähigkeit mehr denn je von einer effektiven Zusammenarbeit mit angestammten Zulieferern wie mit neuen Marktakteuren abhängt“. Dabei dürfe die Bedeutung kleiner und mittelständischer Zulieferer nicht unterschätzt werden – im Gegenteil. „Ohne deren Beweglichkeit und Innovationskraft würde die Automobilindustrie einen wesentlichen Teil ihrer Dynamik und damit ihrer Zukunftsfähigkeit verlieren“, mahnen die Wissenschaftler.

