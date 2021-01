Konjunktur in Niedersachsen erholt sich kaum

Zwei Sorgen sind es, die die Mitarbeiter der Telefon-Hotlines der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen derzeit vor allem von Unternehmen hören: Dass die staatlichen Finanzhilfen noch nicht angekommen sind und man nicht weiß, wie man die laufenden Kosten wie Miete und Strom zahlen soll. Außerdem fragen sich viele, wie die umfangreichen Anträge für die Hilfen ordnungsgemäß ausgefüllt werden. „Das Hauptproblem ist die späte Auszahlung der Hilfen, und auch, dass sie zu bürokratisch sind“, erklärt Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen, am Donnerstag bei der Vorstellung der Konjunkturumfrage. „Das merken wir zunehmend.“

25 Prozent der befragten Unternehmen in Niedersachsen bewerten die eigene Geschäftslage zu Jahresbeginn dementsprechend als „schlecht“. Dass sich der Konjunkturklimaindikator für das vierte Quartal 2020 trotzdem um 2 auf 91 Punkte im Vergleich zum Vorquartal verbessert hat, ist vor allem der Geschäftslage in der Industrie zu verdanken. „Sie hält unser dünnes Eis noch stabil“, sagt Bielfeldt.

Industrie nähert sich Vorkrisenniveau

In unserer Region hangelte sich der Konjunkturklimaindex im viertel Quartal des vergangenen Jahres um nur einen auf 95 Punkte nach oben. Im Vergleich zu den zwei Vorquartalen Sommer und Herbst ist das ein starker Einbruch: Damals stieg der Punktestand, der sowohl die aktuelle geschäftliche Lage der Unternehmen als auch ihre Geschäftserwartungen abbildet, um 25 beziehungsweise 26 Punkte an. Im Winter-Quartal wurde der minimale Konjunkturaufschwung durch die verbesserte Lage in der Industrie, dem Großhandel und dem Dienstleistungssektor getragen.

Die Grafik zeigt die Veränderungen bei der Konjunkturlage im Raum Braunschweig-Wolfsburg. Foto: Jürgen Runo (Grafik)

In der Industrie, die Hunderttausende Arbeitsplätze in Niedersachsen stellt, näherte sich die Geschäftslage von Oktober bis Dezember wieder dem Vorkrisenniveau an. Zwar sei das Auslandsgeschäft noch nicht auf dem Niveau der Vorjahre, insgesamt gäbe es aber wieder mehr Auftragseingänge, vor allem in der Automobilindustrie, so die IHK Niedersachsen. In unserer Region haben sich nach Angaben der Kammern vor allem die Geschäftsbeziehungen nach China bezahlt gemacht.

IHK findet neue Homeoffice-Regeln „befremdlich“

Dennoch: Der konjunkturelle Erholungsprozess sei im Wirtschaftsraum Braunschweig-Wolfsburg ins Stocken geraten, erklären die Kammern. IHKN-Chefin Bielfeldt bezeichnete es mit Blick auf die Stimmungslage dann auch als „befremdlich“, dass Betrieben mit den neuen Homeoffice-Regeln nun eine neue Belastung aufgebürdet würde. Sie ist überzeugt: „Dort, wo es möglich ist, auch bei uns in der IHK übrigens, sind die Mitarbeiter zuhause.“ Mit der Organisation und Dokumentation von Heimarbeit würden Firmen nun wieder bürokratisch gefordert, obwohl viele doch damit kämpften, „überhaupt zu überleben“.

Auch Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg, kritisiert den Aufbau von zusätzlicher Bürokratie. Zeinert fordert sogar, dass „Initiativen wie das Lieferkettengesetz, die Verschärfung des Unternehmensstrafrechts oder der ohnehin ambitionierten Klimaschutzziele“ jetzt aufgeschoben werden müssten. „Sie helfen ganz sicher nicht beim Durchstarten aus der Krise“, erklärte er am Donnerstag. Oberste Priorität sollten vielmehr Gesetze haben, die positiv auf Wachstum und Beschäftigung wirkten.

IT-Branche sucht Personal

Aus der Krise kämpfen sich laut den Kammern aus unserer Region aber Großhandel und Dienstleistungsgewerbe. Bei den Grossisten verzeichne fast jedes zehnte Unternehmen gute Geschäfte. 28 Prozent der Grossisten zwischen Harz und Heide werteten ihre Geschäftslage hingegen noch als „schlecht“. Dennoch kletterte der Branchen-Konjunkturindex in unserer Region um 16 auf 91 Punkte.

Im Dienstleistungssektor – vor allem im unternehmensbezogenen Sektor – stieg der Stimmungswert um 9 auf 106 Punkte. Er ist damit vom Vorkrisenniveau immer noch weit entfernt, erklären die Kammern. Gerade bei Dienstleistern in der IT-Branche steige aber aktuell der Personalbedarf. Unzufrieden mit ihrem aktuellen Geschäftsverlauf waren im vierten Quartal rund ein Viertel der befragten Unternehmen. Dazu gehören personenbezogenen Dienstleister, das Gastgewerbe oder die Reise- und Veranstaltungsbranche.

Prognose: Jeder zehnte Einzelhändler gibt auf

Neben diesen Branchen leidet der Einzelhandel weiterhin besonders unter dem Lockdown. In unserer Region bewerten 60 Prozent der Einzelhändler laut der Konjunkturumfrage der Kammern die Geschäftslage als „schlecht“. Während Supermärkte, Drogerien und Apotheken sogar Umsätze steigern, gehören Buchhändler, Modegeschäfte oder Schmuckläden zu den Verlierern.

„Der Einzelhandel wurde durch den harten Lockdown mitten im eminent wichtigen Weihnachtsgeschäft hart getroffen“, berichten sie. 70 Prozent der Einzelhändler erwarten demnach ein schlechteres Geschäft. Wirtschaftsprognosen gehen davon aus, dass rund jeder zehnte Einzelhändler die Krise nicht überleben wird, das wären in Niedersachsen rund 5000 Geschäfte. „Nicht alle sind überschuldet, manche sehen auch einfach keine Geschäftsperspektive mehr. Sie sterben geräuschlos“, sagte IHKN-Chefin Bielfeldt.

„Impfen, impfen, impfen“

Die Kammern fordern zum einen eine Öffnungsperspektive und vermissen zugleich einen „Gesamtfahrplan“, wie Bielfeldt von der IHKN erklärte. Für Unternehmen und Geschäfte wäre es hilfreich zu wissen, bei welchen Infektionszahlen oder bei welcher Impfquote Öffnungen wieder möglich seien. „Denn es hat eine Perspektivlosigkeit eingesetzt“, sagte sie. „Die Politik muss alles tun, um einen großen Schaden abzuwenden“, mahnte Bielfeldt an. Das bedeute vor allem „impfen, impfen, impfen“.

Auch Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, berichtet von viel angestautem Frust. „Wichtiger denn je sind die angekündigten Vereinfachungen bei der Beantragung, die Anpassungen bei den Fördersummen und die eingeleiteten Beschleunigungen von Auszahlungen“, sagte er. Zeinert aus Lüneburg begrüßte zwar, dass die „Überbrückungshilfe III“ der Bundesregierung bis Juni dieses Jahres ausgeweitet worden ist, aber: „Noch wesentlicher ist, dass die Abschlagszahlungen auf bis zu 100.000 Euro erhöht werden und die Wertverluste von Saisonware als Fixkosten vollständig berücksichtigt werden“.

Da die Überbrückungshilfe einzig auf eine Bezuschussung der Fixkosten abziele, bringe diese Anpassung den Unternehmen einen Mehrwert. Bleiben würden aber die Hauptprobleme der Überbrückungshilfe: „Fehlende Software, um überhaupt Anträge stellen zu können und die hohe Komplexität des Programms“, klagte er.

