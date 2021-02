Dax stark - 14.000 Punkte in Reichweite

Frankfurt/Main. Die Käufe am deutschen Aktienmarkt haben sich auch zur Wochenmitte fortgesetzt.

Für den Dax ging es im frühen Handel um 0,77 Prozent auf 13.941 Punkte nach oben, der Leitindex scheiterte am Morgen zunächst nur knapp an der runden Marke von 14.000 Punkten. Damit bahnt sich der dritte Handelstag in Folge mit Gewinnen an.

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken organisierten Privatanlegern, wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte als solche wahrgenommen. Der spekulative Grabenkrieg hatte einen Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge einzelner Aktien gesorgt.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um ein halbes Prozent zu auf 32.194 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann knapp ein Prozent.

Siemens-Aktien verteuerten sich um 1,3 Prozent. Der Technologiekonzern hat nach einem guten ersten Quartal die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Hauptversammlung am Vormittag ist die letzte des langjährigen Konzernchefs Joe Kaeser.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Daimler mit einem Aufschlag von knapp zwei Prozent. Angetrieben wurde der Kurs von neuerlichen Spekulationen um einen bevorstehenden Börsengang des Lkw-Geschäfts.

Freenet will eigene Aktien für bis zu 135 Millionen Euro zurückkaufen und darüber hinaus eine deutlich höhere Dividende zahlen. Der Kurs des Telekomanbieters zog daraufhin um fast acht Prozent an auf den höchsten Stand seit August.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-280872/3