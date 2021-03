Fr, 26.03.2021, 12.09 Uhr

Mit einer riesigen Baggermaschine soll der im Suezkanal festsitzende Mega-Frachter freigeschaufelzt werden. Die 400 Meter lange "MV Ever Given" war in einem Sandsturm auf Grund gelaufen und blockiert seither eine der wichtigsten Wasserstraßen für den Welthandel.