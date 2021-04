Daimler-Topmanagerin Bettina Wieneke tritt kürzer

Bettina Wieneke, eine der Topmanagerinnen in unserer Region, zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Die 54-Jährige hat bis 2014 die in Braunschweig acht Jahre lang geleitet. Danach wurden ihr im Konzern wichtige Zukunftsprojekte übertragen: Als Direktorin für Mergers & Acquisitions war sie weltweit unterwegs, um herstellereigene Niederlassungen zu veräußern und neue Investoren für den Vertrieb zu akquirieren. Sie verantwortete viele Restrukturierungs- und Transformationsprojekte im Daimler-Konzern, so die Neuausrichtung des Konzerns in die neugegründete Mercedes-Benz AG und Daimler Truck AG sowie Vertrieb der Zukunft. Dabei kam Wieneke ihr International-Business-Studium in den USA zugute.

Wieneke übernimmt Aufsichtsratsmandat bei der Konzerntochter Daimler Protics

Nun will sie beruflich kürzer treten, dem Konzern bleibt sie verbunden: Sie übt ein Aufsichtsratsmandat bei der Konzerntochter Daimler Protics, einem IT-Unternehmen, aus. Wieneke: „Aufsichtsrats- und Beiratsmandate sollen ein Schwerpunkt für die nächste Zeit sein: Ich möchte mein Wissen um Führung, Finanzen, Vertrieb und Prozesse so nutzen, dass andere davon profitieren können.“ Braunschweig, wo sie mit ihrer Familie lebt, soll Lebensmittelpunkt bleiben.

hei